國旅慘！觀光業盼中客來台 學者：踩線團先放可促「小兩會」協商

中華亞太菁英交流協會今日舉辦「中客來台2.0：台灣準備好了嗎？」座談會，邀請旅行業者及專家學者探討，恢復中客來台觀光可能帶來的問題，及觀光「小兩會」溝通的必要性。 （記者陳鈺馥攝）

2025/02/24 17:59

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣民眾狂出國使國旅慘淡，2024年來台國際旅客785萬人次，僅回到疫情前6成5水準。中國文旅部今年1月宣布將恢復福建、上海民眾赴台團隊遊。台灣政府要求先由觀光「小兩會」協商，中國至今不願接受。學者建議，我方可主動邀中國海旅會代表，以踩線團方式來台，雙方初步接洽了解意見，較能促成「小兩會」溝通。

中華亞太菁英交流協會今日舉辦「中客來台2.0：台灣準備好了嗎？」座談會，邀請旅行業者及專家學者探討，恢復中客來台觀光可能帶來的問題，以及觀光「小兩會」溝通的必要性。

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靜宜大學觀光事業系教授黃正聰表示，觀光產業發展相當重要，台灣觀光產業雖然佔整體產值不多，但觀光產業可以照顧基層、中南部民眾，讓民眾能夠有經濟收入。台灣直接參與觀光產業約40萬人，過去中客來台最頂盛時期一年有400萬人次，國人去年赴中有280萬人，但中國籍人士來台約40萬人，觀光逆差超過千億元。

黃正聰指出，兩岸要重啟觀光2.0，「小兩會」協商有其必要性，需要將過去問題找出來，避免相同問題再度重演。例如遊覽車出勤一天只能11小時，現在與過去規定不同，雙方要先溝通，才能走得長遠。

黃正聰強調，有旅遊業者建議先讓踩線團進來，再討論「小兩會」協商，這是值得考量的。政府可以把踩線團當成暖身，由我方邀海旅會代表一起隨團過來，雙方初步接洽了解兩邊政府意見，較能促成「小兩會」正式協商。

台灣師範大學東亞系教授范世平表示，中國灌以觀光客當政治籌碼，2016年民進黨執政後，開始減少中客來台，2019年更進一步禁止中客來台自由行。雖然旅遊觀光業者關心恢復中客來台，但一般民眾並不認為這是熱門議題。

范世平指出，過去中客來台有一條龍、香港旅行社來台併購、各種旅遊糾紛，也與台灣民眾發生不愉快經驗，這些都是開放帶來的負面現象。例如士林夜市當時就有很多台灣人不願意去，如果開放中客來台，可能會減低日本、韓國觀光客來台意願，台灣民眾也認為不開放可能更好，主流民意不認為一定要開放。

中華民國觀光導遊協會名譽理事長許冠濱表示，他從事旅遊行業40年，觀光要基於國家安全及人民權益，台灣這3年觀光收益，平均住房率60.98%，觀光飯店63.25%、一般飯店54.78%。2022年是台灣國旅最好的一年，平均住房率是60.76%，「管他是哪邊來的，只要願意來我們都歡迎」。

許冠濱質疑，過去最好的時候，國際觀光客有1186萬人次，其中800多萬是觀光名義來台。從入境人數及經濟效益來看，去年有700多萬人次，但這數字有很多「貓膩」，連移工、探親的人都算進去，去年是郵輪來台人數最多一年，但一艘郵輪進來停高雄、基隆可算入境兩次，這能夠代表實際入境人次嗎？

鳳凰旅行社總經理卞傑民說，中客來台確實有辦法帶動觀光產業。兩岸因特殊因素，觀光署有很多配套措施及監管機制，每天行程去哪會登錄，也規定每天團費是多少錢、須入住一定等級飯店，避免業者低價競爭。中客來台不是新制度，只是把暫時關閉的道路打開，小兩會都可進行討論，希望政策是以開放為目標。

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