凌濤控賴總統拿公帑烤肉 民進黨打臉：拿國務機要費請客的是馬英九

賴清德總統昨自費邀黨籍立委到總統官邸烤肉（取自戴瑋姍臉書）

2025/02/24 17:29

〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統昨自費邀黨籍立委到總統官邸烤肉，國民黨智庫國政基金會副執行長凌濤連日批評，總統府喊窮說沒預算發放災害慰問金，卻大手筆辦烤肉宴，場地維護、水電開支、警力勤務都是納稅錢。民進黨今透過臉書表示，賴總統沒有使用公款，用國務機要費請客吃飯的是國民黨籍的前總統馬英九，痛批國民黨造謠翻車又加一，迴力鏢狠狠砸在馬臉上。

民進黨指出，使用國務機要費請客吃飯的是馬英九前總統，2008年，馬英九用國務機要費為國民黨榮譽主席連戰「祝壽」，2016年，馬英九卸任總統前，也用國務機要費宴請國民黨立委。賴清德總統在官邸請立委吃飯，是「總統個人支付」，沒有使用公款，餐敘的目的，則是在勉勵委員們新會期全力投入問政。

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民進黨表示，賴總統公私分明謹守分際，自掏腰包與立委餐敘共商國事，沒有使用任何公帑；反觀領國民黨獎學金長大的前總統馬英九，使用國務機要費請客吃飯，對比實在鮮明。

針對凌濤質疑「有錢餐敘，為什麼不多發慰問金給氣爆受災者？」民進黨也反問，到底總統府的預算是誰砍的？國務機要費被刪除多少，凌濤不去問問同黨立委嗎？簡直就是做賊的喊抓賊，倒果為因！國民黨在立法院提不出建設性法案，刪減預算讓國防、外交受影響，還放任凌濤抹黑造謠，這就是中國國民黨所謂百年大黨的程度嗎？

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