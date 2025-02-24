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    柯文哲奔喪不能指定日期？翟本喬貼申請書嗆聲遭打臉

    前民眾黨主席柯文哲。（資料照）

    前民眾黨主席柯文哲。（資料照）

    2025/02/24 18:08

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕針對民眾黨前主席柯文哲父親柯承發病逝，柯母何瑞英近日拍攝影片請求總統賴清德讓柯文哲送父親一程；柯妻陳佩琪則質疑，既然可以申請奔喪，為何不能指定時間。前柯市府市政顧問翟本喬更貼出申請返家探視表格，稱可以指定奔喪日期，怒嗆「哪個不懂法的官員在傳播假訊息？」，但隨後又被人打臉。

    前柯市府市政顧問翟本喬今（24）日在臉書貼出「矯正署台北看守所收容人返家探視申請書」，特地畫線標註申請事由的「擇定_年_月_日舉行喪葬」，質疑「法務部有人說奔喪不能指定日期，自己訂的表格，這一欄是填假的嗎？是哪個不懂法的官員在傳播假訊息？要不要罰300萬？」

    翟本喬表示，「這次不罵白痴有幾個原因，第一，我不擔心侮辱公『署』罪，但不要牽連其他眾多善良正義的司法人員；第二，這明顯不是笨，是惡意；第三，不要侮辱白痴」。

    不過，資深球評石明謹則反駁，表格所指的日期是告別式舉行時間，並非可以指定奔喪日期，反批翟本喬「這次不罵白痴，因為這肯定是笨又惡意，不要侮辱白痴」。

    台北看守所則表示，「本所係按羈押法第23條與受刑人及被告返家探視辦法規定受理返家奔喪之申請，於依法確認收容人同意後，經審慎評估探視安全及羈押（或行刑）秩序維護，決定返家日期。經查柯姓被告及家屬目前均未向本所提出返家奔喪申請，如後續接獲申請，將按前開規定及原則依法妥適審核，擇定安全適當之時機返家，以達返家探視制度目的。」

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