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    狼師性侵反告學生誹謗 監委要求文化部、文化局不應再補助劇團

    監委紀惠容、范巽綠針對國立台灣戲曲學院性侵案舉行記者會，糾正教育部及國立台灣戲曲學院。（記者林正堃攝）

    監委紀惠容、范巽綠針對國立台灣戲曲學院性侵案舉行記者會，糾正教育部及國立台灣戲曲學院。（記者林正堃攝）

    2025/02/24 16:35

    〔記者林哲遠／台北報導〕國立臺灣戲曲學院多年前爆發「戲曲王子」李文勳（現改名李菄峻）、王學彥兩名老師涉性侵與性騷學生，該學院遭監察院糾正。監委今日表示，李師不僅反告受害學生誹謗名譽，更到監察院反應不該點出他的本名，監察院會要求文化部、各地方政府文化局清查，是否有補助李師、王師所參與的劇團，未來不應再補助給他們。

    監委紀惠容、范巽綠今日召開記者會指出，該學院未妥適處理、教育部也未持續追蹤，導致狼師李菄峻持續性侵及接觸學生，更發生受害者被迫下跪道歉等離譜行徑。此外，調查中接獲檢舉，涉性騷的王師疑仍持續「帶團出國接觸學生」、涉性侵的李師則疑「借名或冒名演出」，經查閱相關檢舉資料及個人網頁，王師113年7月間仍帶團出國，且成員包含女學生。

    紀惠容受訪時透露，該名李師反告受害學生誹謗名譽，更到監察院反應不該點出他的本名，縱然該師在技藝上很好，但品德都應該被控管，也呼籲教育部能協助被告的受害學生。

    范巽綠也說，台灣的戲曲界不大，這些學生在校內與老師的關係，與其未來職業發展都有所關聯，導致很多受害學生不願申訴。不過，他們會要求文化部、各地方政府文化局去清查，是否有補助李師、王師所參與的劇團。

    「未來不應再補助給這樣的人！」范巽綠強調，這兩名教師對學生的傷害已非常嚴重，在刑事上對未成年性侵害都構成刑責，他們將來在戲劇圈裡頭，是否能在主導年輕學生的發展是值得關注的，不僅不能再有補助給他們，也不應讓他們繼續在台灣戲劇圈中掌握權利。

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