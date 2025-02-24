學生遭性侵還被狼師逼下跪 監院糾正教育部、臺灣戲曲學院

監委紀惠容（右）、范巽綠（左）。（記者林哲遠攝）

2025/02/24 15:40

〔記者林哲遠／台北報導〕國立臺灣戲曲學院早年爆發教師對未成年學生多起性侵害事件，涉及「吃案」及「被害學生向加害者道歉」等案情。監委紀惠容、范巽綠今日召開記者會公布調查報告指出，該學院未妥適處理、教育部也未持續追蹤，導致狼師李菄峻持續性侵及接觸學生，更發生受害者被迫下跪道歉等離譜行徑，監院通過2監委提案，糾正教育部及國立臺灣戲曲學院。

紀惠容、范巽綠指出，台灣「me too」運動爆發後，過去受害的學生勇於出面揭發檢舉，促使相關案件重新調查，經戲曲學院性平會113年2月27日認定李師性侵害5位學生之行為屬實，決議解聘且終身不得聘任為教師，但已超過20年。教育部及學校應負起責任，確實追究相關失職人員的違失責任，並妥善協助受害學生追訴。

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監委續指，戲曲學院98年間處理李菄峻（下稱李師）涉校園性別事件，因程序瑕疵及未釐清案情等原因，曾遭教育部4次退回，99年9月並函請戲曲學院「依法律之規定處理完成」，但後續因該部稱當時編制之訓育委員會「人力不足」、「未有明列性別平等教育之業務職掌」而未持續追蹤並妥予處置，使性別案件懸宕逾15年始有處理結果，教育部督導不周且未議處違失人員，核有違失。

糾正案提及，戲曲學院98年間處理李師涉校園性別事件，均於法不合並違反調查程序，未即時阻斷加害人行為，使李師利用權勢關係持續性侵學生，甚至要求受害者下跪道歉，嚴重戕害學生身心健康，且調查小組成員王學彥（下稱王師，97學年時任該校主任祕書）涉112年性騷擾女學生遭解聘，顯示該校處理性別事件過程有多項違失，無法阻斷行為人，致使多位學生持續受害，均違反性平法等規定，相關主管暨承辦人員未有懲處及咎責，均核有重大違失。

調查報告再指，據教育部訪談紀錄、受害者手繪圖顯示，李師在92年7月至12月間，於「苗栗○○學苑」對14歲之住宿學生性侵；豈料，隔年，李師竟質問被害學生為何跟其他老師申訴，被害學生被迫只能向加害人李師說「很對不起」。

此外，根據校附設綜藝團時任梁前團長（李師乾媽）訪談紀錄，被害學生陳述「對不起李師、被劉師利用、被騙」等語，顯示本案洵有「被害人向行為人道歉」情形，相關人員欠缺性平意識且涉及「吃案」，導致被害學生無法信任學校師長能公正處理，損及被害學生人格權及身心健康，防治性侵害相關機制失靈，核有嚴重違失。

除了性侵案件外，紀惠容、范巽綠也揭露，該名李師也曾涉暴力體罰學生案，經調查發現，戲曲學院放縱某些教師及高年級學生，以暴力方式對待學生，自100年至113年發生多件高年級生對低年級生「脫掉內褲毆打臀部」、師對生「踹打身體」、「鐵棍毆打」、「命其相互掌摑」等性暴力及暴力事件，甚有部分案件「查無通報案件號」。

監委調查過程中更接獲檢舉，涉性騷的王師疑仍持續「帶團出國接觸學生」、涉性侵的李師則疑「借名或冒名演出」，經查閱相關檢舉資料及個人網頁，王師113年7月間仍帶團出國，且成員包含女學生。監委強烈要求，文化部、教育部允應持續關注李師及王師，是否以本人名義、借名或冒名演出及接觸學生之妥適性。

另，在校園內部管控上，糾正案文提及，戲曲學院遺失93年至113年校園性別案件學生獎懲相關機密資料，確有多案未通報、未調查、調查報告及會議紀錄及資料佚失等情事，核有洩密風險並違反檔案法等相關規定之違失。

監委表示，戲曲學院處理校園性別事件、校園體罰霸凌不當管教等攸關學生權益事項違反相關規定，該學院允應妥速修正「處理校園性別及霸凌事件」相關法令規定，審慎研議「依不同學制分設性平會並制定相關規範」，強化性別及霸凌事件申訴機制，對被害人（經調查另新增多位被害人）及吹哨者持續予以支持及保護，應對主管人員、學務人員、新進人員及教師就性別及霸凌事件處理知能加強宣教。

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