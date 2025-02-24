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    藍推「還勞工7天假」 內政部：公教人員與勞工全年放假日數已漸趨一致

    全國教師工會總聯合會21日偕同跨黨派立委呼籲教師節、勞動節應定為國定假日。對此，內政部今（24）日表示，目前公務人員與勞工的全國紀念日及節日放假日已漸趨一致。（資料照）

    全國教師工會總聯合會21日偕同跨黨派立委呼籲教師節、勞動節應定為國定假日。對此，內政部今（24）日表示，目前公務人員與勞工的全國紀念日及節日放假日已漸趨一致。（資料照）

    2025/02/24 14:41

    〔記者李文馨／台北報導〕立法院明開議，國民黨新會期將推動還給「勞工七天假」修法。對此，內政部今（24）日表示，目前全年實質總放假日數為115日至116日，符合立院89年附帶決議的規定，也是歷年來會商政府機關及工商團體之共識；內政部也指出，勞基法於105年修正後，規定勞工實施一例一休，目前公務人員與勞工的全國紀念日及節日放假日已漸趨一致。

    內政部表示，目前規定應放假的紀念日及節日合計有9個，除春節假期為3日外，其餘各節日均為1日，合計11日，為全國統一的放假日，合計週休二日後，全年放假日數為115日至116日。

    內政部指出，為配合公務人員自90年1月1日起實施週休二日，立法院於89年6月30日三讀通過「公務員服務法第11條修正條文」，其附帶決議要求保留民俗節日，將部分紀念日及節日改為只紀念但不放假，使全年放假之總日數達到115日至116日；因此，內政部配合在89年12月30日修正「紀念日及節日實施辦法」，將部分紀念日及節日調整為只紀念不放假，目前已符合立法院附帶決議的規定。

    內政部續指，為保障國人放假權益，內政部也在103年6月11日修正「紀念日及節日實施辦法」，規定紀念日及節日之放假日逢例假日一律補假；加上隨著「勞動基準法」於105年修正後，規定勞工實施一例一休，目前公務人員與勞工的全國紀念日及節日放假日已漸趨一致。

    內政部強調，目前全年實質總放假日數為115日至116日，符合立法院89年附帶決議的規定，也是歷年來會商政府機關及工商團體之共識，鑑於紀念日及節日的增刪、名稱及放假日數等問題涉及範圍廣泛，社會各界對此存在不同意見與期待，未來將持續徵求各方意見，並努力凝聚共識。

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