宜蘭三星農會變天？兩派對決後 在野派掌握理監事優勢席次

宜蘭縣三星農會今天改選理事及監事，在野派掌握優勢席次，農會主導權恐再度變天。（記者江志雄攝）

2025/02/24 14:28

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣基層農會選舉競爭最激烈的三星地區農會，今天選出新任9席理事及3席監事，縣農會常務監事黃明杰兒子黃存誠為首的在野派，掌握5席理事、2席監事，取得優勢席次，接續將在3月4日改選三巨頭，農會主導權恐再度變天。

本屆的三星農會選舉，現任總幹事李智遠尋求續任，黃存誠挑戰總幹事寶座，兩派陣營針鋒相對，選前傳出1票1萬元賄選傳聞，宜蘭地檢署檢察官陸續傳喚多人調查，查扣1萬元賄款，訊後認定2人罪嫌重大，諭知5萬、3萬元交保候傳。

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宜蘭縣10個基層農會15日各自選出會員代表，平均投票率54.52％，三星農會則飆上75.27％。三星農會45席新科會員代表，今天投票改選理事及監事，有1席未報到，44席參加投票，由於選情緊繃，警方出動大批警力維持秩序。

設在農會3樓的投票會場，僅開放會員代表、工作人員、警方進場，當權派與在野派人馬座位巧妙隔開，雙方「涇渭分明」，會員代表個個表情嚴肅，兩陣營指揮官相互較勁，李智遠進駐會場，黃存誠在場外坐鎮指揮，氣氛詭譎凝重。

投開票結束名單確定後，外界評估在野派在理事及監事均取得優勢席次，接下來將在3月4日選出新任理事長、常務監事，再由理事會遴聘總幹事，由於當權派在理事席次屈居下風，李智遠的總幹事職位岌岌可危。

三星農會轄區涵蓋三星及緊鄰的大同鄉，4年前選戰也是廝殺慘烈，當年在野派的李智遠，扳倒當權派總幹事謝志旭，本屆再度上演兩派對決戲碼，成了近幾年宜蘭縣基層農會選舉的一級戰區。

三星農會9席理事名單中，在野派掌握5席。（圖由讀者提供）

三星農會今天選出3席監事。（圖由讀者提供）

三星農會新科會員代表齊聚一堂，投票選出理事及監事。（記者江志雄攝）

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