屏東縣長治鄉、南州地區農會理事選舉，同票抽籤決定勝負（記者葉永騫攝）

2025/02/24 13:43

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣基層農會選舉今天登場，共有6個農會選舉，競爭激烈的長治鄉農會、南州地區農會都出現理事選舉同票情況，以抽籤決定當選席次的情況，結果都是在野派幸運抽中獲勝，高樹、崁頂、內埔、（萬丹）則是當權派獲勝。

屏東縣各地農會今天起開始選舉理監事，首日有高樹、南州、崁頂、長治、內埔、5個競爭激烈的農會選舉（及萬丹農會），而最受矚目的是長治鄉農會和南州地區農會，長治鄉這次選舉在野派獲得鄉長吳亮慶大力支持，挑戰當權派，被視為是鄉長選舉第二次的交手，農會代表選舉時雖然在野鄉長派獲勝，但在今天理監事選舉時卻出乎意料出現關鍵一席同票的狀況，以抽籤決定當選與否，結果在野派抽中，在驚濤駭浪中翻盤，而南州地區農會選舉結果同樣也出現9席理事中，當權派與在野派同樣拿到是4席，形成4比4，關鍵一席同票的情況，結果也是在野派抽中當選籤，使選情翻盤，令當權派大呼無奈。

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不過，兩個農會雖然都出現翻盤的情況，但因為都在選舉期間被屏東地檢署查賄抓到賄選，因此選後恐怕都得面對賄選的官司，變數仍大。

另外，高樹鄉、崁頂鄉、內埔鄉、（萬丹鄉）農會雖然面對在野派的挑戰，但當權派仍然以優勢力量獲勝，選舉勝負已定，萬丹鄉則是順利由當權派獲。

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