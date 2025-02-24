民調：逾6成民眾對美出兵助台有信心 8成4反對台積電技術移轉

啟思民本基金會24日於立法院舉辦「啟思民本民調－國際現勢」發布記者會，淡江大學國際事務與戰略研究所所長李大中（左起）、立委葛如鈞、立法院副院長江啟臣、啟思民本基金會執行長黃奎博、科克蘭資本董事長楊應超出席發表意見。（記者羅沛德攝）

2025/02/24 13:59

〔記者李文馨／台北報導〕啟思民本基金會今（24）日上午公佈最新國際現勢民調，涵蓋當前台美貿易關稅等議題，調查結果顯示，62.5％民眾認為台灣半導體產業是「矽盾」，若兩岸發生戰爭，美國為首的國家將出兵介入，另有84.8%民眾反對台積電2奈米最先進晶片製程技術轉移美國。此外，面對川普關稅戰，有85.6%民眾認為川普政府未來可能對台施加關稅壓力。

啟思民本基金會今天上午召開「啟思民本民調—國際現勢」發佈記者會，出席者為立法院副院長、啟思民本基金會董事長江啟臣，啟思民本基金會執行長、政治大學外交系教授黃奎博、國民黨立委葛如鈞、科克蘭資本公司董事長、啟思民本基金會顧問楊應超，淡江大學國際事務與戰略研究所所長李大中。

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在台美關稅民調部分，有85.6%民眾認為川普政府未來可能對台施加關稅壓力，其中52.8%認為非常有可能，僅10.7%認為不太可能或完全不可能。至於當前台美貿易是否符合對等公平，調查結果顯示，40.6%民眾認為台美貿易符合公平對等，49.0%則表示不符合。

而台美貿易談判優勢方面，62.4%民眾認為美國占談判優勢，僅24.8%民眾認為台灣較有優勢。針對如何減少台美貿易順差，有59.5%民眾認為可優先購買軍事與武器系統，石化能源及核能41.6%，農產品採購35.4%，汽車12.5%，電腦及零附件11.5%。

台積電為首的半導體產業，是否等同台灣的「護國神山」？民調結果顯示，同意83.8%，不同意8.8％；至於台灣的半導體產業是「矽盾」，若中共攻台，將促使美國等西方國家軍事介入？62.5%民眾表示認同，30.8%民眾則不同意。

對於美國總統川普指稱「台灣偷走美國半導體生意」？調查指出，88.4%表示不同意，僅9.5%表示同意；另外，若川普強力要求台積電將2奈米最先進製程技術轉移到美國，是否同意經濟部放行？84.8%民眾反對，僅10.9%民眾贊成轉移。

民調也詢問，面對川普政府壓力，民進黨政府有無積極與美國政府協商？50%民眾同意，但42.6%民眾則不認同。對於未來一年美中的關係為何，調查結果顯示，13.4%認為變得更好，37.4%認為與現在差不多；40%認為變得更差。

江啟臣認為，川普2.0「關稅是武器、交易是目的、談話會繼續」的大原則不會改變，川普正在測試各國會用什麼籌碼與美國交易，也帶出現在的「大談判時代」。他也強調，台灣不能僅依賴台積電，其他產業優勢仍待發展，半導體佔GDP比重過高，面對大談判時代，政府應早日擬定好談判策略及目標。

該民調由啟思民本基金會執行，針對全國20歲以上網路人口進行調查，調查時間為2025年2月18日至2月21日，成功回收1042份有效樣本。調查透過Facebook廣告發送問卷，並嚴守性別、年齡、地區、教育程度等配額標準，採用反覆加權法（Raking）進行數據校正，以確保樣本符合全國母體結構。在95%信心水準下，抽樣誤差為±3.03%。

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