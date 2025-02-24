內政部次長請託溝通藍委支持前瞻預算 侯友宜拜託中央別凍結地方補助

內政部政務次長董建宏（右）、新北市長侯友宜（左）出席新莊區潭底溝抽水站機組更新工程（含站體改建）第1標動土典禮。（記者董冠怡攝）

2025/02/24 14:14

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市新莊區潭底溝抽水站機組更新工程（含站體改建）第1標去年10月開工，總經費約3.6億元，中央出資2.52億元、地方負擔1.08億元，今天舉行動土典禮。內政部次長董建宏、新北市長侯友宜致詞時先互相致謝，隨後各別溫情喊話，請託侯友宜與市轄立委溝通，支持前瞻預算；侯則拜託中央千萬不要凍結民生基礎建設預算，否則就麻煩了。

董建宏表示，在侯友宜與領導的市府團隊配合，以及市議員、立法委員協助下，中央、地方合力完成很多事情，讓民眾有感。在改善新北市區域排水及汙水下水道方面，內政部總計補助35億元經費，今天舉行動土典禮的潭底溝抽水站機組更新工程（含站體改建）第1標，也有補助7成經費達2億餘元。

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董建宏指出，市府水利局長宋德仁簡報時提到，希望可以爭取更多預算進行水利相關建設，不過前瞻基礎建設計畫預算如今還躺在立法院，拜託在地立委吳秉叡、蘇巧慧持續協助之外，也請侯友宜與新北市所有立委溝通，支持前瞻預算，以利整體國家建設更完整。

侯友宜則說，拜託中央多多支持地方預算，日前耳聞行政院要凍結五成地方補助款，讓他很緊張，呼籲千萬不要凍結民生基礎建設預算，否則「我們就麻煩了」，中央、地方攜手合作，國家才會進步。

此外，立法院已將今年度中央政府總預算案送抵行政院，政院將於27日院會提出覆議，呈請總統核可後，移請立法院覆議。侯友宜於媒體聯訪中簡短回應，行政院對總預算有覆議的權利，我們給予尊重。

蘇巧慧提到，民進黨政府積極補助新北市的建設，她和其他同黨立委也持續努力爭取中央經費，藍白兩黨濫刪、濫凍中央政府總預算，嚴重影響政府各機關運作及中央對地方建設補助。

吳秉叡提及，除了第1期機組更新工程，第2期工程規劃同樣至關重要，但目前中央預算遭到不合理刪減與凍結，可能影響後續經費補助。國民黨委員不要隨意刪減預算，應將民生需求放在首位，確保工程順利推動。

新北市有12名立委，民進黨籍、國民黨籍各有6人，民進黨籍吳秉叡、蘇巧慧、吳琪銘、林淑芬、張宏陸、李坤城；國民黨籍羅明才、林德福、洪孟楷、葉元之、張智倫、廖先翔。

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