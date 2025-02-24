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    首頁　>　政治

    全國芒果最大產地區農會選舉激戰 當權派險勝

    楠西農會在0121地震也受損嚴重，天花板掉落，代表大會仍如期舉行，座無虛席。（記者吳俊鋒攝）

    楠西農會在0121地震也受損嚴重，天花板掉落，代表大會仍如期舉行，座無虛席。（記者吳俊鋒攝）

    2025/02/24 13:42

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南楠西是全國芒果最大產區，農會改選戰況激烈，代表選舉結果勢均力敵，今天舉行理監事選舉，攸關總幹事聘任的理事會，當權派以5比4席驚險獲勝。

    楠西芒果栽種面積約2000公頃，全國最大，也是「0121地震」的重災區，農會建築有受損，輕鋼架天花板掉落，亟待整修，今早仍如期舉行第20屆會員代表大會第一次會議，隨後展開理監事，以及出席上級農會代表的選舉。

    現任農會總幹事郭富文已蟬聯4屆，以經營實力，尋求5連霸，而挑戰派推出林旭星，訴求改革，號召、爭取認同；尤其代表選舉後，雙方都聲稱微幅領先，但不敢大意，讓今天的理監事選舉備受關注，現場座無虛席。

    由於各界矚目，玉井警方也派員前往，分局長劉柏陞更到場坐鎮，雖然選舉激戰，但過程平和、順利，秩序良好。

    理事選舉開票後，4人13票、5人12票，郭富文掌握5席，可望在總幹事的遴聘過關，繼續連任；今天的大會上，有代表提出農會重建，還有芒果加工收購...等議題，他強調，將傾聽更多意見，全力以赴，提升經營績效。

    不過，3席監事選舉後，挑戰派稱2席為自己陣營的規劃名單，應可拿下常務監事，但後續變數仍待觀察。

    挑戰派指出，為了改革，這場選舉已盡最大的努力，未來在理、監事上，將稱職扮演監督角色，讓農會更好。

    楠西區農會理監事選舉競爭激烈，但投開票過程平和、順利。（記者吳俊鋒攝）

    楠西區農會理監事選舉競爭激烈，但投開票過程平和、順利。（記者吳俊鋒攝）

    楠西區農會理監事選舉競爭激烈，但投開票過程平和、順利。（記者吳俊鋒攝）

    楠西區農會理監事選舉競爭激烈，但投開票過程平和、順利。（記者吳俊鋒攝）

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