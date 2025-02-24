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    曹興誠指潑糞幕後黑手為中共國安部 吳思瑤：捍衛民主腳步勿因此退卻

    吳思瑤表示，中國用各種方式滲透台灣民主、公然介選，從過去到現在一直是他們的常用伎倆，呼籲民團捍衛民主的腳步不要因此退卻。（資料照）

    吳思瑤表示，中國用各種方式滲透台灣民主、公然介選，從過去到現在一直是他們的常用伎倆，呼籲民團捍衛民主的腳步不要因此退卻。（資料照）

    2025/02/24 13:25

    〔記者李文馨／台北報導〕全台掀起大罷免潮，擔任罷免國民黨立委徐巧芯的前聯電董事長曹興誠，近日遭名嘴謝寒冰爆料有中國小三，並曝光多張疑似合成私密照，曹興誠指出，謝寒冰的幕後潑糞黑手是中共國安部。對此，立院黨團幹事長吳思瑤今（24）日表示，中國用各種方式滲透台灣民主、公然介選，從過去到現在一直是他們的常用伎倆，呼籲民團捍衛民主的腳步不要因此退卻。

    吳思瑤表示，中共無所不用其極地介入台灣的民主選舉，過去劣跡斑斑，現在迎來大罷免熱潮，中國再次利用滲透和各種暗黑方式，暗助罷免綠委的國民黨人，或用各種方法抹黑、抹黃站出來的民團領銜人，這些作為都不令人意外，因為中國用各種方式滲透台灣民主、公然介選，從過去到現在一直是他們常用的伎倆。

    吳思瑤說，請台灣社會要建立起堅強的心理防衛機制，因為中國勢力已經在隱隱欲動，中國介入意圖只會越來越強大，而且已經化為具體行動。她指出，這些面對罷免的民團領銜人們，陸續遭遇非常多的人格抹殺和暗黑攻擊，但希望大家都能挺住，面對抹黑、面對攻擊，捍衛台灣民主的腳步，都不要因此退卻或受到壓力。

    吳思瑤表示，發起罷免的第一線必然是人民，民進黨很早就定調絕對是第二線，有任何需要民進黨團、民進黨中央協力的部分，民進黨願意全力協助，但絕對不要搶戲，不要掠人之美，「這是人民的權利，政黨都不應當過當介入，更不應當主導」。

    吳思瑤也提到，新會期國民黨口口聲聲要拼民生，希望他們能說到做到，眼前最好的題材讓國民黨挽回民意，就是總預算覆議案。既然國民黨立委被鎖定罷免，多數民意和民怨都來自於總預算被惡刪、惡砍、惡凍，覆議案正是重新審視整體預算的機會。她強調，國民黨立委如果怕罷免，就起義來歸，藍白捅下的總預算惡因，需要有智慧的從政者一起善解。

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