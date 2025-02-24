力主廢除「壯促法」 民進黨點名黃國昌：繼續包庇公然勒索？

民進黨中央黨部舉行「清廉標準在哪裡？壯促法圖利了誰？」記者會，並由民進黨發言人吳崢（中），立委郭昱晴（左）、陳培瑜（右））分別說明。（記者田裕華攝）

2025/02/24 12:47

〔記者陳昀／台北報導〕民眾黨立委吳春城力推三讀通過的「壯世代政策及產業發展促進法」，被外界質疑圖利、違反利益迴避原則，檢方已分案偵辦。民進黨發言人吳崢今偕立委陳培瑜、郭昱晴召開記者會主張將在新會期提出廢除「壯促法」，喊話藍白立委別再護航，也要求民眾黨主席黃國昌向社會大眾交代清楚，如何處置涉及利益迴避爭議的吳春城，要繼續包庇護航公然勒索的行徑嗎？

吳崢表示，民進黨的態度非常明確，就是要在新會期廢除毫無正當性又圖利立委私人家族企業的「壯促法」，吳春城在預算提案強行要求部會推動壯世代政策，寬列壯世代預算，劃分更多資源大餅，家族相關企業再借此獲取標案，儼然濫用職權、公然勒索部會，請問國民黨與民眾黨，要繼續為這樣的公然勒索行徑背書嗎？

請繼續往下閱讀...

吳崢質疑，壯世代爭議延燒1個月，吳春城所屬的台灣民眾黨及其新任黨主席黃國昌，總是一再跳針逃避問題，他要具體請教民眾黨與黃國昌，吳春城擔任立委後用家族企業拿下政府2000萬以上標案，又以預算施壓部會寬列壯世代預算、下放資源，民眾黨對自家立委涉違反利益迴避的處理態度為何？民進黨團已提出廢止「壯促法」提案，請問身兼民眾黨主席與黨團總召的黃國昌，還要繼續包庇、護航嗎？請民眾黨給社會大眾一個清楚的交代。

郭昱晴指出，為了讓所有部會買單「壯促法」，吳春城肆意提案凍刪預算高達4億8000多萬，如衛福部次長呂建德備詢時表明不使用「壯世代」一詞、衛福部業務預算就遭刪凍，遭披露撤回部分提案後仍高達2.05億，嚴重違反利益迴避原則，吳不論質詢教育部、文化部、故宮或國科會，都能扯到「壯世代」，利用質詢向政府單位行勒索之實。

郭昱晴表示，吳春城被起底一家三代經營10幾間有關壯世代家族關係企業，已海撈11億政府標案，吳任立委一年來，相關企業拿下政府2200萬元標案，甚至將「壯世代」註冊專利商標，背後牽扯到上億元的金錢利益，涉有圖利之嫌，吳春城卻至今沒有正面回應上述荒謬行為與爭議、不願負起責任，她呼籲，不論吳春城或民眾黨主席黃國昌都應對外說明，誠實面對圖利疑雲。

何以要廢除「壯促法」？陳培瑜說明，此法匡列許多荒謬內容，像是第5條，政府應該建立壯世代金融行動方案、提供金融商品；第12條，政府應該推動壯世代觀光發展，建立壯世代旅遊行銷品牌；第17條，政府應該寬列壯世代事務預算；第19條，各級政府應充實壯世代相關人力辦理人員教育訓練。綜整上述條文，不管金融、旅遊、教育訓練等，都可以看到吳春城及其家族企業相關業務痕跡，合理懷疑「壯促法」就是為了促進吳春城及家族名下十幾家企業相關的業務發展和推動。

陳培瑜進一步表示，當初審查法案即發現諸多不合理之處，台灣目前已經有「中高齡者及高齡者就業促進法」、「高齡社會白皮書」、「因應超高齡社會對策方案」等，吳春城卻強硬提出「壯促法」並三讀通過，可預見相關可能的弊案，因此民進黨提案廢止「壯促法」，呼籲國民黨、民眾黨立委共同支持，不要再阻擋，此法不僅沒有辦法跟國際接軌，也製造部會業務混亂，立法院應站起來，讓公務部門有所依循。

陳培瑜也質疑，黃國昌身為民眾黨主席，至今仍不敢正面回相關的利益衝突爭議，身為法學博士的黃國昌，理應清楚其中所涉及的「公職人員利益衝突迴避法」、「貪污治罪條例」等問題，甚至民眾黨自己雙標又包牌的行徑，讓所有台灣人民都看在眼裡，民眾黨要清楚向台灣人民交代清楚這個不公不義的「壯促法」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法