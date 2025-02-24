立院新會期藍營優先法案曝光 韓國瑜缺席立法實務研討會

國民黨團總召傅崐萁受訪。（記者方賓照攝）

2025/02/24 12:18

〔記者林欣漢、林哲遠／台北報導〕立法院新會期明天開議，國民黨今（24）日循例召開「立法實務研討會」，但上次曾參與的立法院長韓國瑜，這次並未出席，黨團總召傅崐萁受訪被問及此事僅回答：「謝謝、謝謝」，對國人日常生活確幸及關注的事情達成共識，會透過優先法案回應民眾的殷殷期盼。

黨主席朱立倫受訪也表示，這個會期的重要法案，都是民生相關議題。對於現在大家面對的AI戰、貿易戰，還有民生經濟相關的議題，是民眾最關心的，也是國民黨這個會期主推的重點，其他包括民眾黨提的一些重要民生法案，相信也一起可以來討論，彙集共識，最重要的儘快通過一些福國利民的法案。

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國民黨優先法案內容包括讓核電廠延役的「核子反應器設施管制法修正草案」、「核子反應器設施延役條例草案」；提高詐欺罪刑度的「刑法第三百三十九條及第三百三十九條之四條文修正草案」。

保障外送員權益的「外送平台管理暨從業人員權益保障法草案」；推動長照保險法的「長期照顧保險法草案」；將非核家園改為零碳家園的「氣候變遷因應法第五條條文修正草案」、「環境基本法第二十三條文修正草案」。

普發現金一萬元的「稅收超徵全民共享發放現金特別條例草案」，以及普發現金相關辦法的「預算法增訂第八十一條之一條文草案」；規範學校營養午餐供餐方式的「學校午餐及飲食教育條例」。

將紀念日及節日實施辦法提升至法律位階，新增特殊意義紀念日或節日放假一日的「紀念日及節日實施條例草案」；社會住宅應提供50%比率租予弱勢、建立社會住宅土地儲備機制、調高公益出租人租金免稅額度的「住宅法修正案」。

落實「新聞有價」，建立媒體要求數位平台付費使用新聞報導內容之法律依據，促進數位產業平衡發展的「新媒體與數位平台強制議價法草案」；運動事業舉辦運動賽事或活動，符合相關規定者門票免徵營業稅，以及營利事業舉辦全民運動發展的賽事或活動，得適用稅額優惠措施的「運動產業發展條例第二十四條及第二十六條條文修正草案」；已付委的「人工智慧基本法草案」。

國民黨主席朱立倫受訪。（記者林欣漢攝）

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