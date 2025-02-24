台南後壁區農會理監事選「警」張 當權派獲勝

後壁區農會今舉行理監事選舉，因競爭激烈，警方大陣仗蒐證戒備，過程平和順利，當權派獲得5席，在野囊括4席，現任總幹事林怡歆可望順利連任。（記者王涵平攝）

2025/02/24 11:57

〔記者王涵平／台南報導〕後壁區農會今舉行理監事選舉，因競爭激烈，警方大陣仗蒐證戒備，過程平和順利，當權派獲得5席，在野囊括4席，現任總幹事林怡歆可望順利連任。

南市農會代表本月15日完成選舉，24日至27日各農會將陸續召開會員代表大會改選農會理事、監事及台南市農會代表，3月4日至10日召開理、監事會，選出理事長、常務監事並聘任總幹事。

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後壁區農會因理事長蕭麗姿與總幹事林怡歆分裂，選情緊張，45席農會代表，林怡歆陣營贏得26席，然理監事選舉前，傳出兩方陣營在拉票過程有會員遭到檢調約談，引發地方議論，今日理監事選舉前，白河警方局派出大批員警前往蒐證。

選舉結果，理事9席，當權派獲得5席，目前只有林怡歆1人登記候聘總幹事，如無意外，在理監事會可望獲得續聘。

後壁區農會今舉行理監事選舉，因競爭激烈，警方大陣仗蒐證戒備，過程平和順利，當權派獲得5席，在野囊括4席，現任總幹事林怡歆可望順利連任。（記者王涵平攝）

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