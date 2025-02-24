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    卓榮泰明能上台施政報告？ 傅崐萁：看他對人民有無貢獻

    國民黨立院黨團總召傅崐萁。（記者方賓照攝）

    國民黨立院黨團總召傅崐萁。（記者方賓照攝）

    2025/02/24 12:18

    〔記者林哲遠／台北報導〕立法院新會期明天開議，國民黨今（24）日召開「立法實務研討會」。黨團總召傅崐萁會前受訪時透露，國民黨團本會期將推動「AI基本法」、「住宅法」、還勞工7天假期與普發1萬元現金等修法。至於明日是否會讓行政院長卓榮泰順利上台施政報告與備詢，傅崐則說，端看卓院長過去1年來是否對人民有足夠的貢獻。

    傅崐萁指出，國民黨在今天政策研討中，對於新的一年有許多攸關民生的法案會一一推動、兌現，包含在全世界最新的經貿戰場，台灣如何因應？下一個科技舞台在AI，本會期會優先推動「AI基本法」入法；此外，國家能源更是台灣發展的重要課題，淨零排碳家園、核電延役也會積極推動。

    傅崐萁續指，針對觀光、體育發展他們也會提出相關修法；在幫助年輕人方面會推動「住宅法」修法，讓有未成年子女的青年夫婦可以優先承購社會住宅；並將50%的國有社宅優先給弱勢鄉親承租；再者，針對高達15萬的外送人員，其權益與安全保障是否明確，這會期也會積極推動。

    傅再指，過去民進黨沒收人民7天假包含，五一勞動節、教師節、行憲紀念日、光復節等，國民黨團會考慮修法，將這些假日還給人民；再者，過去4年中央政府收徵1兆8千多億，要如何還稅於民，會正式入法且法制化，並普發全國人民每人1萬元現金。

    針對明日卓榮泰能否順利上台？傅崐萁說，要端看卓院長過去1年來是否對人民有足夠的貢獻，以及賴總統給社會什麼環境，是整天鬥爭還是朝野和諧？國家發展是否符合世界潮流，在經貿大戰中台灣是否準備好了？還是台灣永於內鬥。

    傅崐萁質疑，執政黨在農曆年中不斷的攻擊在野黨，希望賴總統、卓院長不要讓蛇年成為全國上下無法安定的一年，他們當然會讓卓院長上台，只是什麼時候上台，端看卓院長是否兼具閣揆的高度與能力。

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