陳亭妃、林俊憲照片中賴總統笑容不同 吳思瑤：不要看圖說故事

總統賴清德昨邀黨籍立委到官邸烤肉餐敘，黨內有意爭取2026台南市長初選提名的陳亭妃、林俊憲皆出席，兩人也在臉書發出與賴的合照，外界關注賴總統在照片中的笑容大不同。（取自陳亭妃臉書）

2025/02/24 11:57

〔記者李文馨／台北報導〕總統賴清德昨邀黨籍立委到官邸烤肉餐敘，黨內有意爭取2026台南市長初選提名的陳亭妃、林俊憲皆出席，兩人也在臉書發出與賴清德的合照，外界卻關注賴總統在照片中的笑容大不同。對此立院民進黨團幹事長吳思瑤今（24日）表示，賴總統昨天如同「人形立牌」，從頭到尾合照邀約不斷，任何人笑久了也會笑到僵，「不需要看圖說故事，拿顯微鏡在看，這過度入戲、演繹」。

吳思瑤表示，黨團成員昨天難得在開議前齊聚一堂，用自在的心情充分交流。她指出，賴總統非常受歡迎，根本就是個「人形立牌」，他都忙著接受大家的自拍，也忙著到每桌跟大家聊天；此外，吳也說，對照過去坐在餐廳圓桌上相對拘謹，賴總統用心規劃烤肉趴，盼去除距離及制式和僵化的安排，讓大家能自在聊天，這樣的模式非常好。

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面對全台各地「大罷免」情勢，賴總統昨天未提罷免，吳思瑤表示，賴總統昨天的致詞中，他一再強調幾個關鍵字，包含「堅定團結」、「守護民主」以及「主權」，他們要守護台灣的民主、捍衛台灣的主權，民進黨從政人士必須扮演最重要的角色，如何把這個時代的使命扮演好、不負國人所託，就必須要堅定立場、團結作戰。

對於外界關注林俊憲與陳亭妃的照片中，賴總統表情大不同。吳思瑤說，「大家看圖說故事，也未免太入戲了」，賴總統昨天真的就像人形立牌一樣，從頭到尾合照邀約不斷，任何人笑久了也會笑到僵，所以有的露齒、有的沒露齒，不要太為難賴總統，不需要看圖說故事，拿顯微鏡在看，這過度入戲、演繹。

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