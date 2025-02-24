凌濤批總統府辦烤肉宴 戴瑋姍嗆雙標：偷臭馬英九、偷罵朱立倫

國民黨智庫國政基金會副執行長凌濤質疑賴清德總統用公帑舉辦烤肉宴，民進黨新北市議員戴瑋姍（右二）反嗆雙標。（圖擷取自戴瑋姍臉書）

2025/02/24 12:05

〔記者賴筱桐／新北報導〕總統賴清德23日在總統官邸舉辦烤肉宴，邀請民進黨立委齊聚，國民黨智庫國政基金會副執行長凌濤批評「拿公帑搞政治」。對此，民進黨新北市議員戴瑋姍反嗆「雙標」，指過去前總統馬英九有邀集國民黨立委吃飯的慣例，凌濤的老闆、國民黨主席朱立倫也曾受邀進總統府餐敘，質疑凌濤「偷臭馬英九、偷罵朱立倫」。

戴瑋姍轉述前立委沈富雄評論凌濤的說法，指待過國民黨主席辦公室出來的都一個樣，充滿僚氣、眼睛還長在頭頂上，完全不懂得尊重長輩。

請繼續往下閱讀...

戴瑋姍表示，凌濤可能太年輕，不知道馬英九有邀集黨籍立委吃飯的慣例，更喜歡在總統府內請客，甚至凌濤的老闆朱立倫為了「柱下朱上」，也曾進總統府讓馬英九宴請過。

她反批，看來凌濤搞不清楚，連自己的老闆、老闆的老闆都罵下去了，果然是個「毛沒長齊的小屁孩」，絲毫不顧及前輩們的面子。

戴瑋姍質疑，賴清德每次宴請都是自掏腰包，請問馬英九當時是否也自掏腰包？朱立倫去年底以黨主席身分宴請黨籍立委，明明國民黨黨工年終獎金都發不出來，哪來的錢請客吃飯？

戴瑋姍酸說，凌濤就愛刷存在感，如果他敢用同樣標準批評馬英九和朱立倫，她會說凌濤是一個獨立思考的大人、毛都長齊了。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法