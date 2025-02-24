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    日本山口知事「跑」訪台南 私房跑步路線曝光

    山口縣知事村岡嗣政在個人IG上貼出跑步照，圖為台南孔廟。（台南市政府提供）

    山口縣知事村岡嗣政在個人IG上貼出跑步照，圖為台南孔廟。（台南市政府提供）

    2025/02/24 11:44

    〔記者王姝琇／台南報導〕台南友誼市山口縣知事村岡嗣政率團來訪推廣觀光物產，身為馬拉松健將的他，一早換上選手服出門「跑」訪台南，約8公里、跑過近20個景點，盛讚台南的美好。

    村岡嗣政2023年初次來訪時就曾以跑步造訪許多中西區重要古蹟景點和廟宇，這次再訪台南，同樣用雙腳身體力行展現對台南的熱愛，並在個人IG上貼出跑步照，個人私房跑步路線也曝光。

    村岡嗣政1小時內跑經知事官邸、湯德章紀念公園、消防史料館、台灣文學館、南美館一館、孔廟、愛國婦人館、南美館二館、司法博物館、全美戲院、祀典武廟、赤崁樓、鄭成功祖廟、林百貨、首廟天壇、南區氣象中心、延平郡王祠、台南車站等地，全程約8公里、近20個景點。

    村岡嗣政表示，今天我也在台南跑步，台南有很多歷史建築、美食、水果也很豐富！不管造訪幾次都覺得非常開心，市民非常熱情，期待台南跟山口有更多的交流。山口縣也是有著豐富歷史、跟台灣緣分很深的地方，有河豚等美食也有溫泉，適合跑步的地方也很多，歡迎大家造訪山口。

    市長黃偉哲表示，很高興台南是個讓山口知事心中念念不忘的慢跑好地方，在台南慢跑，不僅能享受悠閒的步伐，還能體驗豐富的歷史與自然景觀，欣賞到古蹟與現代融合的獨特風情，更有綠意盎然的公園美景。誠摯歡迎山口知事常來台南跑步，探索更多台南的美好。

    知事聽聞市長黃偉哲的強力推薦，22日晚間也曾造訪普濟殿燈會，大讚壯觀。（台南市政府提供）

    知事聽聞市長黃偉哲的強力推薦，22日晚間也曾造訪普濟殿燈會，大讚壯觀。（台南市政府提供）

    台南友誼市山口縣知事村岡嗣政換上選手服出門「跑」訪台南近20個景點。（台南市政府提供）

    台南友誼市山口縣知事村岡嗣政換上選手服出門「跑」訪台南近20個景點。（台南市政府提供）

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