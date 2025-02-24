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    盧秀燕鬆口考慮選黨主席？朱立倫：這不是現在的重點

    國民黨主席朱立倫（左）。（記者方賓照攝）

    國民黨主席朱立倫（左）。（記者方賓照攝）

    2025/02/24 11:44

    〔記者林欣漢／台北報導〕台中市長盧秀燕今日起率團訪日，對於是否參選國民黨主席，盧日前受訪表示，「還在考慮，基本上就是沒有決定」，媒體今日詢問黨主席朱立倫，盧秀燕的態度好像有比較鬆口，如果真的參選的話，對連任是不是很大的挑戰？ 對此，朱立倫表示，這個議題不是現在的重點，也不是關心的焦點。

    朱立倫指出，今天盧市長到日本去訪問，希望盧市長這趟能夠收穫滿滿，非常的圓滿成功，尤其是對於台中大巨蛋未來的規劃，是台中市民及很多全國民眾關心的，希望盧市長這次的參訪行程都能夠非常圓滿成功。對盧市長來講，現在最關心的是台中市的市政，那對自己來講，就是立法院這個會期的重要民生議題，「以我跟盧市長的共識跟交情，我們一定會把現在的事情做好。」

    另外，身兼民進黨主席的賴清德總統昨邀黨籍立委到官邸烤肉聚會，對此，朱立倫表示，賴總統又要當賴系的領導人，又要當民進黨的主席，又要當中華民國的總統，有時候角色上的確是相當的混淆跟混亂，相信大家會有一個感慨，賴總統好像還是在當賴主席，是從民進黨的角度出發，沒有考慮到全台灣、全體民眾的福祉。

    朱立倫指出，另外一個感受是，昨天是賴系跟非賴系在現場的較勁、角力，這個對台灣來講不是好事，應該還是回歸，賴總統就是台灣的領導人，就是中華民國的總統，應該從整個國家的角度，怎樣是對台灣最有利的，「和」還是最有利的，而不是鬥最有利。

    朱立倫認為，或許民進黨想要鬥，鬥一時之氣，鬥一時之利益的利，然後得到的卻是民進黨的政治利益，傷害的是全台灣民眾的福祉。賴總統應該多從台灣全體人民的角度，而少從民進黨的利益考量。同樣的在民進黨的派系之爭，也少從賴系的角度出發，而是怎麼樣對台灣政治、司法公平正義做出發點。否則的話，大家看到的都是昨日某某某，今日某某某，明日某某某，就是民進黨之間派系之爭，而傷害台灣的民主，傷害台灣的司法。

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