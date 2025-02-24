奔喪申請即可 律師林智群：民眾黨那麼多法律人都沒跟柯媽說？

柯母何瑞英透過影片向總統賴清德請求讓柯文哲參加父親告別式，律師林智群在臉書質疑民眾黨：「一邊說賴清德干預司法，一下子又要賴清德放人？這個邏輯很矛盾吧？」圖為柯文哲。（資料照）

2025/02/24 12:11

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕柯文哲母親何瑞英近日透過影片，向總統賴清德請求讓柯文哲參加父親柯承發的告別式，對此台北看守所今表示，目前此案當事人（指柯文哲或其家屬），均未提出申請奔喪。律師林智群也在臉書質疑民眾黨：「一邊說賴清德干預司法，一下子又要賴清德放人？這個邏輯很矛盾吧？」

林智群在臉書發文表示，他可以理解柯媽媽焦急的心情，但從法律規定來看，這種情況其實都可以返家奔喪的，且典獄長可以決定不要戴戒具。林智群列出3項有關被告、收容人及受刑人「返家奔喪」的法條規定，並在另一則貼文中貼出「法務部矯正署臺北看守所收容人返家探視申請書」的文件圖片。

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林智群質疑民眾黨：「民眾黨那麼多法律人，怎麼會沒人跟家屬講這些事情是可以依法申請的，害老人家擔心害怕？民眾黨這些人是不是做什麼事情都要找總統呢？還是他們的思路就是不用管法律，找總統關說一下就可以？一邊說賴清德干預司法，一下子又要賴清德放人？這個邏輯很矛盾吧？」

林智群也批評，民眾黨那些人號稱科學理性務實，結果碰到司法時，思路還是「大清例律」那套，什麼事情都不照法律規定來，只想攔轎申冤；法律程序就是要「準備正確的申請表跟附件」、「找對單位」，只有政治黃牛會整天叫你找總統。

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