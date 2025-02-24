為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    奔喪申請即可 律師林智群：民眾黨那麼多法律人都沒跟柯媽說？

    柯母何瑞英透過影片向總統賴清德請求讓柯文哲參加父親告別式，律師林智群在臉書質疑民眾黨：「一邊說賴清德干預司法，一下子又要賴清德放人？這個邏輯很矛盾吧？」圖為柯文哲。（資料照）

    柯母何瑞英透過影片向總統賴清德請求讓柯文哲參加父親告別式，律師林智群在臉書質疑民眾黨：「一邊說賴清德干預司法，一下子又要賴清德放人？這個邏輯很矛盾吧？」圖為柯文哲。（資料照）

    2025/02/24 12:11

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕柯文哲母親何瑞英近日透過影片，向總統賴清德請求讓柯文哲參加父親柯承發的告別式，對此台北看守所今表示，目前此案當事人（指柯文哲或其家屬），均未提出申請奔喪。律師林智群也在臉書質疑民眾黨：「一邊說賴清德干預司法，一下子又要賴清德放人？這個邏輯很矛盾吧？」

    林智群在臉書發文表示，他可以理解柯媽媽焦急的心情，但從法律規定來看，這種情況其實都可以返家奔喪的，且典獄長可以決定不要戴戒具。林智群列出3項有關被告、收容人及受刑人「返家奔喪」的法條規定，並在另一則貼文中貼出「法務部矯正署臺北看守所收容人返家探視申請書」的文件圖片。

    林智群質疑民眾黨：「民眾黨那麼多法律人，怎麼會沒人跟家屬講這些事情是可以依法申請的，害老人家擔心害怕？民眾黨這些人是不是做什麼事情都要找總統呢？還是他們的思路就是不用管法律，找總統關說一下就可以？一邊說賴清德干預司法，一下子又要賴清德放人？這個邏輯很矛盾吧？」

    林智群也批評，民眾黨那些人號稱科學理性務實，結果碰到司法時，思路還是「大清例律」那套，什麼事情都不照法律規定來，只想攔轎申冤；法律程序就是要「準備正確的申請表跟附件」、「找對單位」，只有政治黃牛會整天叫你找總統。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播