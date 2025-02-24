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    新會期推法案、面對大罷免 黃健庭：光明會戰勝黑暗

    國民黨召開「立法實務研討會」，會中由秘書長黃健庭（左2）頒授印信予連任的總召傅崐萁（右2）、新任的書記長王鴻薇（左3）。（記者方賓照攝）

    國民黨召開「立法實務研討會」，會中由秘書長黃健庭（左2）頒授印信予連任的總召傅崐萁（右2）、新任的書記長王鴻薇（左3）。（記者方賓照攝）

    2025/02/24 11:22

    〔記者林欣漢／台北報導〕立法院新會期明天開議，國民黨今（24）日召開「立法實務研討會」，會中由秘書長黃健庭頒授印信予連任的總召傅崐萁、新任的書記長王鴻薇。黃健庭表示，新會期除了要積極推動很多福國利民的法案，同時要面對民進黨的惡罷、大罷免，期待全黨一致團結來面對，相信一定可以克服難關，「光明終究是會戰勝黑暗」。

    黃健庭致詞時首先感謝前一會期總召傅崐萁、書記長林思銘、副書記長王鴻薇帶領大家共同努力，真的非常辛苦，但有很好的成果，相信這個會期，傅崐萁、王鴻薇，以及首席副書記長羅智強會繼續和所有黨團同仁，大家團結奮鬥，展現最強的戰鬥力。

    黃健庭表示，不只是要為人民把關，也要積極推動很多福國利民的法案，黨主席朱立倫已經多次公開講，這個會期是民生法案的會期，相信都是攸關國家未來發展，尤其面臨當前來自國際上各種挑戰的的重要法案，在國內也有很高的支持度，相信大家會一起努力完成相關立法、修法的工作。

    黃健庭也指出，這個會期，同時要面對民進黨的惡罷、大罷免，期待全黨一致團結來面對，相信一定可以克服難關，「光明終究是會戰勝黑暗」，相信上帝不會讓惡人的詭計得逞，也會讓台灣民眾都能夠有智慧做最好的判斷，大家一起加油，台灣會因為我們的努力變得更好。

    國民黨秘書長黃健庭（左）表示，新會期除了要積極推動很多福國利民的法案，同時要面對民進黨的惡罷、大罷免，期待全黨一致團結來面對。（記者方賓照攝）

    國民黨秘書長黃健庭（左）表示，新會期除了要積極推動很多福國利民的法案，同時要面對民進黨的惡罷、大罷免，期待全黨一致團結來面對。（記者方賓照攝）

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