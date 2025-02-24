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    曹興誠指謝寒冰潑糞幕後黑手是中共國安部 徐巧芯：會請國安局調查

    曹興誠今日發文直指，謝寒冰潑糞的幕後黑手是中共國安部；對此，國民黨立委徐巧芯（見圖）表示，她會請國安局調查此事。（資料照）

    曹興誠今日發文直指，謝寒冰潑糞的幕後黑手是中共國安部；對此，國民黨立委徐巧芯（見圖）表示，她會請國安局調查此事。（資料照）

    2025/02/24 11:07

    〔記者林欣漢／台北報導〕前聯電董事長曹興誠遭名嘴謝寒冰爆料有中國小三，並曝光多張疑似合成私密照。曹興誠今日發文直指，謝寒冰潑糞的幕後黑手是中共國安部；對此，國民黨立委徐巧芯表示，她會請國安局調查此事，看看是謝寒冰被反滲透法起訴，還是曹興誠通篇唬爛。

    曹興誠表示，一位美國友人私下告訴他，目前所遭受的潑糞抹黑事件，應是出自中共國安部的策劃。因為近年來世界各地都有發現：中共國安部一再以收買打手和抹黑抹黃等手法操控各國政經學界，甚至還介入一些國家的總統選舉。

    曹興誠宣布，凡有人能向刑事局或調查局提供國安部在台陰謀活動線索，因而破獲國安部在台組織及領導幹部者，願意提供1000萬的獎金。

    對此，徐巧芯表示，沒有證據，聽一個不知名的「美國有人說」，寫一大堆想像文就可以「洗滌人心」嗎？「美國友人」是誰？他是如何知道您被中共攻擊的？您有沒有詢問他還有多少人被中共攻擊？如果沒有，您擔任全社會韌性防衛委員會的顧問是否失職了？要說別人是共產黨員，請直接指出名字，不然真的很沒Guts，影射的殺傷力最大。

    另外，曹興誠痛批，謝寒冰的潑糞計畫並沒有收到中共預期的效果，因為他們低估了台灣人的智商。現在他們又發動其他「地下黨員」包括那位秀逗的國民黨立委翁曉玲，捏造事實、製作謊言，想以張忠謀先生、甚至已逝世的沈君山校長來破壞他的名譽。

    對此，翁曉玲說，曹興誠說的應該是他自己，有中國女友在大陸長期做古董生意，怎麼好意思說別人受到中共指示，呼籲國安局要好好調查曹興誠這些年來的作為，曹興誠是想要來顛覆台灣的。

    翁曉玲認為，曹興誠不僅私德有問題，誠信也有嚴重的問題，他鼓動黑熊部隊企圖要顛覆國內政局，行為非常不可取，曹興誠從聯電退休後，應該好好專注在台灣的科技業發展，但他已經成為民進黨的側翼，呼籲賴清德總統要好好了解這個人，讓這種人擔任全社會韌性防衛委員會的顧問、中華文化總會執行委員，非常不適格。

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