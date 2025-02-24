談2026縣市長選舉 新北副市長劉和然：能被點名就是肯定

新北市副市長劉和然在廣播節目談2026年縣市長選舉，認為自己的名字被外界點名就是一種肯定。（翻攝自Youtube「POP Radio聯播網 官方頻道」）

2025/02/24 10:59

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市副市長劉和然今天（24日）接受廣播節目專訪，談2026年新北市長選舉與市政議題。劉和然表示，他是基層事務官歷練上來，名字能被外界討論就是一種肯定，目前會全力拚市政。被問市長侯友宜公開稱讚立委蘇巧慧，劉則說，市長希望中央地方一起合作，「自己不覺得尷尬」。

談2026新北市長選舉，劉和然表示，自己的名字能被外界討論就是一種肯定，與其他政治人物民代出身的路徑不同，他是基層事務官一路歷練上來，具備行政接軌的優勢。他提到，侯友宜曾告訴團隊，他任期剩1年10個多月，大家必須一天當2天用，並請市政團隊優先盤點優先處理的事情，比如新北大巨蛋建設、五股垃圾山整頓等計畫，任何難處理的事情由他承擔。

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侯友宜近日公開稱讚蘇巧慧，劉和然認為，這是市長的特質，那天自己在場也不會感到尷尬，侯在三峽也稱讚過立委吳琪銘，因為侯友宜希望中央與地方一起合作，讓新北市變得更好。

受訪談淡江大橋進度，劉和然指出，淡江大橋預計今年底完工、明年通車，有望紓解關渡大橋約30%的車流，淡北道路與淡海輕軌二期有望進一步推進，淡水塞車問題屆時將獲得改善，這也是新北大巨蛋將淡海新市鎮二期列為評估地點的理由。

台灣面臨觀光逆差，劉和然回應，疫情期間國人長時間無法出國，已經悶太久了，如今日幣貶值，讓台灣人覺得出國又更划算了，民眾關心日本的品牌與價格競爭力，因此國內旅遊需要全面檢討，地方政府有責任思考如何留住台灣人，並吸引外國人進來。

劉和然說，為了提升觀光發展，新北市府積極舉辦各類活動，新北「Pokémon GO Tour」成功吸引了許多外國遊客參與，而新北燈會也帶來大量人潮。

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