從「奔喪請願」到黃國昌「念力說」 吳靜怡：民眾黨領導沒方向

吳靜怡觀察，從最近柯文哲母親何瑞英的「奔喪請願」，到黃國昌在「民眾之聲」YouTube影片中稱柯文哲能「接收念力」從睡夢中醒來，都凸顯出民眾黨在柯文哲缺席後的領導空虛與方向迷失。（資料照）

2025/02/24 10:44

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕自從立委黃國昌接任民眾黨主席後，民眾黨進入「後柯文哲時代」，政治評論員吳靜怡（Grace Woo）觀察，從最近柯文哲母親何瑞英的「奔喪請願」，到黃國昌在「民眾之聲」YouTube影片中稱柯文哲能「接收念力」從睡夢中醒來，都凸顯出民眾黨在柯文哲缺席後的領導空虛與方向迷失。

吳靜怡指出，柯媽媽與直播主錄影片呼籲總統讓柯文哲參加告別式，此做法就是試圖利用柯媽媽帶動輿論，訴諸民眾同情心暗喻柯文哲被「無理監禁」。吳認為，黃國昌身為黨主席，應該趕快關懷長輩針對法律程序的誤解或忽視，積極協助柯家依《監獄行刑法》申請「返家奔喪」或「返家探視」，直接向土城看守所提出申請即可，無需向總統喊話。吳靜怡表示，表演性質過於強烈，家庭事務上升到政治層面反而讓訴求顯得荒誕。

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吳靜怡提到，陳佩琪今早發文質疑：「可以申請，不能指定時間，請問誰可以決定時間？」這是企圖想把柯媽媽的「奔喪請願」轉移到要讓柯文哲能在指定日期參加告別式，最後還強調沒有特權，吳靜怡反問：「但沒有要特權又為何強迫司法讓柯文哲能指定日期？」

至於黃國昌的「接收念力說」，吳靜怡表示，黃國昌提議從土城看守所騎車到關渡宮，並稱柯文哲能「接收念力」從睡夢中醒來，民眾黨黨公職更擺放「主席安全帽」，稱有柯文哲見證。吳靜怡認為，這幾段話完全脫離現實，民眾黨用這種方式號召支持者，不僅缺乏實際意義，「現實比小說更加離奇」。

吳靜怡強調，無論是柯媽媽的公開喊話、柯宇謙的父親遺願說法，甚至黃國昌的「念力」動員，都一再試圖用情緒化、政治化的方式掩蓋實際的法律途徑，反而凸顯出民眾黨在柯文哲缺席後的領導空虛與方向迷失。當「情緒操作」成為萬用論，民眾黨不僅無法有效處理柯文哲的困境，更彰顯已經沒有任何事證的事實能幫助柯文哲了。

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