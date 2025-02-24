為2028鋪路？今赴日本參訪6天 盧秀燕曝任務

盧秀燕今早飛往日本參訪。（中市府提供）

2025/02/24 09:12

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市長盧秀燕今早飛日本展開為期6天的拜訪行程，被指應與為拚2028年總統大選鋪路，盧秀燕強調，城市外交本來就是直轄市很重要的工作，六都市長當中她應該是少數還沒有去日本拜訪的市長，這趟就是城市外交之旅，希望大家不必多做聯想，平常心就好。

盧秀燕今晨率團前往日本，展開為期6天的參訪，預計於3月1日下午搭機返台，日前她接受日媒專訪時，被問及包括參選2028總統，還有黨主席等議題，這次訪日引發外界想像；另因台中新光三越氣爆迄今僅12天，盧秀燕此時安排訪日，民進黨台中市議會黨團總召王立任質疑，盧秀燕訪日行程其中包含了參訪大巨蛋、推動城市外交等，或許出國參訪可能對於市政有些幫助，然而重點是這次出訪的時機點距台中市爆發重大公安意外不久，此時出訪是因近期事件太多，而選擇出國避避風頭，還是只顧為2028總統大選之路鋪路。

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盧秀燕在登機前則指出，這次訪日是她擔任市長6年以來首次出訪日本，日本也是台灣非常重要友好的國家，她非常期待，此次出訪有3大任務，包括拜訪姊妹市增進台中與日本的情誼、加強與日本企業及建築師的合作，及參觀日本大巨蛋取經。

她說，其實在她6年前一上任就將日本列為重要參訪國家，只是受到疫情關係一直沒有辦法成行，為了促進台日的友誼，因此進行城市外交，包括拜會東京都、名古屋市政府，深化交流；另也拜訪協助台中建設、經濟發展的企業與建築師，表達誠摯的感謝之意。

此外也將考察日本大巨蛋，包括日本鎌之谷球場、札幌巨蛋、名古屋巨蛋、東京巨蛋等巨蛋場館與周邊附屬設施，做為台中規劃大巨蛋的參考。

盧秀燕說，日本大巨蛋非常有名，而且很成熟，有名的大巨蛋就超過了6個，我們這次在當中選擇了4個，由於日本有不同的工作方式及規劃，相信這個取經之旅會加速台中大巨蛋的推動。

台中市政府指出，盧秀燕此次出訪將從2月24日至3月1日為期6天，包括秘書長黃崇典、副秘書長林育鴻、衛生局長曾梓展、運動局長游志祥、主計處處長林淑勤、秘書處副處長李政峯、新聞局專門委員黃冠穎隨行參與。

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