中俄關係有共同戰略利益 廖宏祥：莫斯科不會背棄北京

中國為俄羅斯提供經濟生命線，包括武器零件、工具機。而俄羅斯在西伯利亞的管線則對中國輸出天然氣。圖為中國國家主席習近平與俄羅斯總統普廷會面。（路透檔案照）

2025/02/24 08:53

〔記者陳鈺馥／台北報導〕美俄共商結束烏克蘭戰爭，外界認為可能是美國總統川普「聯俄制中」的手段之一。曾任麥道航太駐台代表、戰爭學院榮譽講座廖宏祥受訪表示，中國已獲得俄羅斯大部分關鍵武器，並舉行多次聯合演習，中俄合作看不出有任何逆轉的可能。兩國關係決裂的話，俄羅斯將陷入經濟和安全危機，因此莫斯科不會背棄北京，而會利用川普獲取更多利益，同時鞏固與中國現有夥伴關係。

關於所謂的美國將「聯俄制中」，廖宏祥指出，1960代年代毛澤東與赫魯雪夫因為意識型態絕裂，甚至1969年在邊境爆發珍寶島武裝衝突。但今天中俄關係沒有意識形態分歧，反而有共同戰略利益。中國為俄羅斯提供經濟生命線，包括武器零件、工具機。而俄羅斯在西伯利亞的管線則對中國輸出天然氣。

請繼續往下閱讀...

廖宏祥研判，在軍事上，中國已獲得俄羅斯大部分關鍵武器，如S-400防空飛彈和Su-35戰鬥機等先進系統，並且舉行多次聯合演習，雙方合作看不出有任何逆轉的可能。兩國關係決裂的話，俄羅斯將陷入經濟和安全危機。因此莫斯科不會背棄北京，而會利用川普獲取更多利益，同時鞏固與中國現有夥伴關係。

廖宏祥指出，因此川普擁抱俄羅斯總統普廷不但未削弱中俄夥伴關係，反而造成西方民主陣營的分裂，並破壞美國的可信度，最大的受益者就是普廷和中共領導人習近平。中國肯定密切關注這些變化，並利用川普混亂的外交政策增強地緣政治影響力。

據分析，華盛頓撤回對烏克蘭的支持，將鼓勵中國在台海問題，甚至整個太平洋地區採取更具侵略性的行動。例如解放軍從來沒有在第三島鏈演習過，最近卻在澳洲和紐西蘭附近海空域進行實彈演習。

廖宏祥以「戰略不是口號」點明當前美國地緣戰略的問題，直指美方過度依賴公開宣示與政治炒作。以季辛吉在冷戰推動「聯中制蘇」的策略為例，季從未在公開場合高調宣布「聯合中國對抗蘇聯」，而是在幕後進行細緻的外交佈局，重塑全球戰略佈局。

廖宏祥說，當今美國的外交風格與此形成鮮明對比，例如美國副總統范斯（JD Vance）公開喊出「聯俄制中」，但卻完全看不到美國戰略移轉亞洲的準備。也就是軍事部署需要重大調整，達到冷戰時期的聯中制蘇，加上北約組織的規模。川普的重商主義更沒有經濟戰略強化亞洲盟友關係。川普退出「跨太平洋夥伴關係協定（TPP）」後，拱手讓中國主導全球最大的自由貿易區「區域全面經濟夥伴協定（RCEP）」。

他分析，拜登的戰略是聯合民主陣營，共同孤立俄羅斯，透過集體經濟制裁削弱俄羅斯的戰爭能力；同時確保跨歐洲與日韓澳站在同一陣線。這種戰略可維持美國領導的國際秩序，透過多邊合作對抗俄羅斯與中國威權國家。川普則反其道而行，不僅沒有鞏固美國的盟邦，反而先攻擊盟友，再夸夸其言對抗中國。這種混亂做法將削弱美國的全球戰略，造成各區域的影響力真空，讓中國有機可乘。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法