凌濤控總統公帑辦趴 吳崢斥無恥、雙標：盧秀燕出國用誰的錢？

民進黨發言人吳崢。（資料照）

2025/02/23 23:34

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨智庫國政基金會副執行長凌濤批評，總統府喊窮說沒預算發放災害慰問金，卻大手筆辦烤肉宴，拿公帑搞政治。民進黨發言人吳崢深夜怒斥凌濤惡意造謠，忙著抹黑總統私人自費的餐敘，卻對台中市長用公帑烙跑出國不置一詞，無恥、雙標！

吳崢指出，賴清德總統今天在官邸邀集民進黨立委餐敘，目的非常單純，就是勉勵委員們在新會期全力投入問政，展現100%戰力捍衛政府施政，凌濤卻急急忙忙出來潑髒水。

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吳崢指出，先前凌濤參加外交部補助的訪團，沒有盡情逛到星巴克就飆罵外交官，讓第一線外交人員委屈落淚的故事，國人們都還記憶猶新，這種濫用人民公帑的民代，現在好意思出來抹黑賴總統亂花錢？

吳崢也一一回應指控，首先，凌濤說官邸餐敘的費用是全民買單，完全是惡意造謠！總統親口說明，這場餐敘全數由「總統個人」支付，一毛公帑都沒有用。

吳崢指出，凌濤說總統用納稅人的錢搞政治，這種赤裸裸的抹黑，請立刻收回並公開道歉！國民黨無法面對如今遍地怒火的民意，就想靠扭曲事實潑髒水轉移焦點，這才是最可悲的地方。

吳崢表情，凌濤還攻擊「有錢餐敘，為什麼不多發慰問金給氣爆受災者？」根本是倒果為因。請問，預算是誰砍的？國民黨如果覺得慰問金發的不夠多，為什麼要在立法院亂砍預算？一邊砍預算，一邊怪政府沒給夠慰問金，有夠雙面，真以為人民這麼好騙？

吳崢表示，既然凌濤提到氣爆受災者，他必須嚴肅提出質疑，明天開始，台中市長盧秀燕即將出國訪問日本6天，真正值得人民問的是：台中氣爆事故原因釐清了嗎？市府的責任釐清了嗎？傷者協助和後續賠償確定了嗎？

吳崢反問，盧秀燕出國6天用的是誰的錢？是不是台中市政府的公帑？如果用的是公帑，按照凌濤的邏輯，為什麼台中市府不優先使用這些預算幫助受災戶？而是拿來出國？

吳崢痛斥，國民黨忙著抹黑總統私人自費的餐敘，卻對台中市長用公帑烙跑出國不置一詞。這種行徑，就是無恥、就是雙標！凌濤引用對賴總統潑髒水，好巧不巧，原文正是「『朱』門酒肉臭，路有凍死骨」，這句話，原封不動奉還給國民黨。

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