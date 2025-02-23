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    盧秀燕明早出訪日本 6天行程將訪4顆大巨蛋

    盧秀燕明早出訪日本，6天行程曝光，將花4天攻4顆「蛋」。（記者蘇孟娟攝）

    盧秀燕明早出訪日本，6天行程曝光，將花4天攻4顆「蛋」。（記者蘇孟娟攝）

    2025/02/23 21:56

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市長盧秀燕明（24日）起將出訪日本6天，因是她擔任台中市長以來首次出訪日本，行程也引關注，訪日行程今曝光，預計抵達北海道再到名古屋及東京，因台中市目前正在興建台中巨蛋，盧秀燕日前更發豪語要另為台中市打造「大巨蛋」，6天行程中密集安排取經包括東京巨蛋等4大巨蛋，最後一天3月2日的行程則未公開。

    盧秀燕日前指出，為了促進台日的友誼，規劃自2月24日到3月1日赴日進行為期6天的城市外交，訪有三大目的，包括拜訪姊妹市增進台中與日本的情誼、參觀日本大巨蛋取經、加強與日本企業及建築師的合作。

    訪日行程今日曝光，盧秀燕明早搭機赴日，將先抵達北海道參訪鎌之谷球場Es Con Field Hokkaido 與附屬設施，隔天參訪札幌巨蛋及週邊附屬設施、城市建設，26日則抵達名古屋，拜會觀光友好城市名古屋市政府並參訪名古屋巨蛋。

    因日本知名建築師，同時也是東京奧運主場館的設計師隈研吾協助興建規劃「台中巨蛋」，普立茲克獎得主妹島和世興建規劃台中「綠美圖」，盧秀燕27日將參訪三井不動產株式會社總部，並拜會妹島和世；28日拜會東京都政府、參訪東京巨蛋及週邊附屬設施並拜會隈研吾；3月1日返國前的行程則未公開。

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