曹興誠過去曾親中就不能反共？ 謝志偉：棄暗投明更難能可貴

謝志偉表示，就算曹興誠過去真的有在舔共，如今選擇改邪歸正、棄暗投明，更加難能可貴。（資料照）

2025/02/23 22:11

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕罷免藍委徐巧芯領銜人、聯電創辦人曹興誠日前遭親藍名嘴爆料在中國有小三並公開多張疑似經過變造的不雅照，藍白粉更指曹興誠過去曾有過不少舔共言論加以嘲諷。對此，我國駐德代表謝志偉表示，就算曹興誠過去真的有在舔共，如今選擇改邪歸正、棄暗投明，更加難能可貴。

謝志偉今天在臉書發文，「就算曹董以前曾認為『台灣的希望在中國』，或交了幾十個中國女朋友，為什麼他今天就不能反共護台？台灣若能做到『藍反共，綠保台。紅接著黃了莊，白搭氣到印堂黑』，不是很好嗎？」

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他指出，「改邪歸正，棄暗投明，不是更為難能可貴嗎？不就是這我們這一代許多人的經歷嗎？我們那一代還被洗腦到相信『中國的希望在老K哩！』1989年美麗島事件發生後，我每天都在幹譙那些『黨外』。入伍服預官役時，還追著『施明德怎麼還未落網』的新聞。1982秋天，那一年我28歲，赴笈德國前，我所投的每一張票都給了老K。」

謝志偉說，「我到了德國，聽到、讀到、知道了老K幹的事，我頭也不回地棄暗投明。今天老K舔共，我反共。只要老K繼續舔共，我反老共，也繼續反老K。今天的反共護台者，有無數人和我一樣，內心都曾經歷過一個鉅大的變化。」

謝志偉表示，「說是說『變化』，其實，變是變，化是化。中文『變化』裏的『變』與『化』其實就像『開關』一詞裏的『開』與『關』一樣，是兩個相反詞所構成。『化』則指的是由『負』轉『正』，最典型的如『化戾氣為祥和』，和『化干戈為玉帛』一樣。所以，傳說裏，有的羽『化』成仙，有的『變』厲鬼。」

他說，「『變』指的是由『正』轉『負』。例如『變天』指的是由『好天氣』轉為『壞天氣』，若是天氣由『陰鬱』轉為『晴朗而明亮』，沒有人會說是『變天了』。『變臉』指的是『情緒轉為激動、憤怒』，接下來可能不是『翻臉』就是『翻桌』了。沒有人會用『變臉』來形容『破涕為笑』的。」

最後謝志偉狠酸：「『變臉』之外，還有『變節』一詞。『變節』者，棄明亮投陰暗，背正義舔邪惡，此等無品，即便唸到博士、即便名中帶『正』又帶『亮』，『國』未『昌』而人先萎，都難改人見人嫌之無恥形象，『變節』嚴重到顯無『教化』之可能，著實可悲、可憐亦復可惡也！」

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