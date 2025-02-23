「罷洪」團體淡水舉牌再遭驅離 發言人李威質疑侵犯自由

「罷洪」團體淡水舉牌指引遭驅離。（記者羅國嘉攝）

2025/02/23 19:47

〔記者羅國嘉／新北報導〕公民團體「罷洪刻不容楷」23日下午於淡水河濱公園進行罷免新北市立委洪孟楷的宣傳活動，因舉牌引導民眾前往活動現場，遭捷運人員及警方驅離。對此，台北捷運公司回應，捷運系統區域內禁止從事競選活動、政黨黨務活動、抗議集會、遊行等政治性活動；罷團質疑「我們難道不是在民主的台灣嗎？」並將於27日在立法院舉行聯合記者會。

「罷洪刻不容楷」發言人李威表示，他們僅在捷運站外的河濱公園舉牌，未進入捷運紅磚道範圍，卻仍遭到驅趕，質疑此舉是否侵犯公民表達自由與罷免權。

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李威表示，他們將於27日在立法院舉行聯合記者會，與律師團共同探討如何保障公民合理的政治表達自由，並應對未來可能遭遇的公權力干涉問題。

李威表示，由於淡水殼牌倉庫地點較難尋找，他們只是協助指引民眾方向，舉牌行動並未影響通行或發出聲音，但捷運人員仍要求離開，甚至威脅開立檢舉單與罰款。她強調，憲法保障人民的表達自由與罷免權，對於捷運公司的處理方式深感不解與失望，並質疑「我們難道不是在民主的台灣嗎？」當時現場有許多民眾圍觀，對驅離行動感到不滿，並表達聲援。

針對此次事件，北捷回應，依據《台北捷運旅客須知》及內部《處理競選活動注意事項》規定，捷運系統區域內禁止從事競選活動、政黨黨務活動、抗議集會、遊行等政治性活動。而當日下午淡水站站長及捷運警察向活動團體說明相關規範後，團體人員隨後配合離開。

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