竹山菸草館228紀念音樂會 300人聆賞

228紀念音樂會竹山菸草館登場，吸引300人聆賞。（陳伯三提供）

2025/02/23 19:29

〔記者張協昇／南投報導〕228紀念日即將到來，南投縣竹山菸草館戶外廣場今（23日）舉辦一場228紀念音樂會，邀請百合二重唱的小百合周月綺、二胡演奏家陳依芳與桃音管弦樂團演出，吸引約300人到場聆賞優美動人的樂聲。

228事件紀念基金會執行長藍士博表示，今年228特別在全國4個縣市，以音樂會等藝術巡演方來紀念這段歷史，盼撫平歷史傷痕，並讓民眾了解今日台灣社會民主自由之可貴，未來也會協助在竹山建立228紀念碑。

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228事件將邁入第78週年，228事件紀念基金會規劃以戲劇、音樂展演等活動，於宜蘭、彰化、南投、嘉義等地展開228藝術巡演，南投場即在竹山菸草館戶外廣場，以音樂會形式演出，包括228基金會執行長藍士博、竹山鎮長陳東睦、名間鄉長陳翰立及縣議員陳玉鈴等人均出席。

音樂會邀請桃音管弦樂團、二胡演奏家陳依芳及百合二重唱的小百合周月綺依序演出，帶來望春風、雨夜花、黃昏的故鄉、春風吻上我的臉、阮若打開心內的門窗、風吹的願望等經典曲目，首首悅耳動聽，讓台下聽眾相當陶醉。

228紀念音樂會，23日於竹山菸草館登場，邀請百合二重唱的小百合周月綺演出。（陳伯三提供）

南投竹山菸草館228紀念音樂會，二胡演奏家陳依芳演出時，1隻小狗跑上台來亮相。（陳伯三提供）

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