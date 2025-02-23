紀念二二八 盧秀燕、何欣純籲：歷史悲劇不能忘

「台中公義行動教會」今天舉辦「228和平公義追思紀念禮拜」，台中市長盧秀燕（右3）、何欣純立委（右1）、楊瓊瓔立委（左1）等人向受難者家屬獻花。（記者陳建志攝）

2025/02/23 19:24

〔記者陳建志／台中報導〕為紀念228，「台中公義行動教會」今天在台中公園舉辦「228和平公義追思紀念禮拜」，吸引受難者家屬和關心的民眾出席，台中市長盧秀燕、立委何欣純、楊瓊瓔和前國防部長蔡明憲等人都出席，除向受難者家屬獻花，盧秀燕強調歷史不能遺忘，不要讓悲劇重演，何欣純也說，我們向前走的基礎，就是大家要團結，要用行動愛台灣。

「台中公義行動教會」今天在台中公園舉辦「228追思禮拜78週年紀念」，除有受難者家屬專程從美國返台，包括台中市長盧秀燕、立委何欣純、楊瓊瓔、台中市議員江肇國、陳雅惠、陳俞融、黃守達、吳佩芸、劉士州等人都出席。

請繼續往下閱讀...

台中市長盧秀燕表示，自己已經連續6年參加「台中公義行動教會」舉辦的228追思活動，強調歷史不能忘記，尤其是「二二八事件」更不能忘記，因為歷史給我們的教訓，告訴我們悲劇不能重演，人類要追求和平，不論是在台灣還是全世界，悲劇都不要再發生，並肯定現場出席民眾用親自出席的行動，來展現不能忘記歷史教訓的態度，也希望台灣進步、繁榮、和平。

出席的何欣純立委則說，現場很多人提起228是個悲劇，是個歷史的事件，大家要繼續向前走，並說今天稍早在台北和賴清德總統一起出席活動，賴總統說，台灣的民主自由是很多前輩、台灣人民流血、流淚打下來的基礎，台灣最重要的是主權價值不能忘記，自由民主的體制不能忘記，

何欣純表示，228事件雖是很多人還沒出生前就發生，但是我們不能遺忘，這些人的犧牲還有為何會發生此悲劇的原因，我們要向前走的基礎，就是大家要團結，要記得台灣未來是2300萬人民和後代子孫的，要堅定地向前走，「和平紀念日」是228事件的國定紀念日，但是它不是只有紀念還是休假，而是要用行動愛台灣，追求和平、進步、自由民主的台灣，並向現場受難者家屬感謝過去承受的犧牲和痛苦。

「台中公義行動教會」今天舉辦「228和平公義追思紀念禮拜」，台中市長盧秀燕（右4）、何欣純立委（右3）、楊瓊瓔立委（右2）等人都出席。（記者陳建志攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法