盧秀燕考慮選黨主席！張益贍：國民黨內部對「朱傅體制」不滿升高

張益贍（圖）表示，盧秀燕突鬆口考慮參選黨主席，顯示國民黨內對「朱傅體制」的不滿與憂慮升高。（記者羅國嘉攝）

2025/02/23 17:58

〔記者羅國嘉／新北報導〕公民團體「罷洪刻不容楷」今（23）日在淡水殼牌倉庫舉辦民主開講，號召民眾參與罷免新北市立委洪孟楷，百合花學運政治工作者張益贍也到場聲援，並針對國民黨台中市長盧秀燕鬆口考慮參選黨主席一事。他說，盧秀燕過去一年對此事始終未表態，如今突然釋放訊息，顯示國民黨內對「朱傅體制」的不滿與憂慮升高。

張益贍指出，國民黨內許多立委可能對朱傅體制心存不滿，因此盧秀燕的表態，可能是黨內勢力尋求改變的壓力所致，甚至可能是她為2028年總統大選鋪路的第一步。然而，近期台中市政府面臨諸多挑戰，包括市府人事變動、新光三越爆炸案等，盧秀燕是否利用「競選黨主席」的話題來轉移焦點，值得關注。

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他也提到，國民黨目前面臨的「大罷免」行動，可能對朱立倫的黨主席地位有所影響，然而，若二階段罷免連署成功，朱立倫或許能透過動員反罷免行動鞏固黨中央領導地位。反之，若盧秀燕挑戰朱立倫，黨內鬥爭恐對其形象產生負面影響，進一步影響未來總統選舉布局。

至於台中的立委是否會受到罷免行動波及，張益贍認為，台中三名立委選情已經岌岌可危，若罷免怒火延燒，盧秀燕競選黨主席的決定，恐將引發更多檢視與挑戰，這將是她未來布局需要審慎考量的問題。

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