淡水民主開講號召民眾支持 張益贍聲援共唱「洪罷拉」

百合花學運政治工作者張益贍（右）與民眾拍照。（記者羅國嘉攝）

2025/02/23 17:53

〔記者羅國嘉／新北報導〕公民團體「罷洪刻不容楷」今（23）日在淡水殼牌倉庫舉辦民主開講，號召民眾支持罷免新北市立委洪孟楷，百合花學運政治工作者張益贍到場聲援，談政治行動經驗。宣講過程他更邀民眾高唱「有緣無緣大家來作伙，連署簽下去，洪罷拉。」 更說「罷免不是仇恨，是一項快樂的運動。」不少民眾不畏寒風細雨參與活動。

民主開講今天邀請張益贍與民眾交流，並擔任一日志工，表達對公民運動的支持，不少民眾高喊「加油」、「國民黨不倒 台灣不會好」等。他表示，罷免行動已進入第二階段連署，這是關鍵時刻，因此希望透過各種活動號召當地居民參與。

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張益贍強調，自己是民眾黨創黨黨員及第一屆中央委員，呼籲外界不應將公民運動貼上政黨標籤。他認為，政治人物應該檢討自身施政是否違背民主原則與民意，而不是將罷免行動簡單歸咎於特定政黨的操弄。

談及近期立法院總預算審查爭議，張益贍批評，立法院至今無人能夠具體說明此次總預算刪減的確切金額，民眾黨主席黃國昌卻宣稱刪減約2060億元。他質疑若數據有誤，將對行政部門執行預算帶來極大困擾。所以立法院應該針對決議進行澄清，並對行政院提出解決方案，而非讓行政部門自行承擔混亂的後果。

此外，張益贍提及下個立法院會期將審議多項國安相關法案，包括涉及外籍配偶權益的「六改四條款」、台商投票權益的「不在籍投票」，以及影響國家安全的「國安法修正案」。未來藍白聯手控制國會，透過國會擴權可能對台灣國防安全構成威脅，所以要改變目前國會結構，就是把他們罷免掉，才是維護台灣國家安全的關鍵。

百合花學運政治工作者張益贍（後牌黑色外套）與民眾拍照。（記者羅國嘉攝）

「罷洪刻不容楷」公民團體在淡水殼牌倉庫舉辦「民主開講」，民眾寫下罷免立委洪孟楷訴求，貼在留言牆。（記者羅國嘉攝）

「罷洪刻不容楷」公民團體在淡水殼牌倉庫舉辦「民主開講」，不少民眾不畏寒風細雨參與活動。（記者羅國嘉攝）

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