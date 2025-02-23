凌濤轟曹興誠想靠大罷免搞爛台灣民主 陳時奮：亂台藍委才是元兇！

凌濤上週開記者會砲轟曹興誠遭紅色勢力滲透。（資料照）

2025/02/23 21:36

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕罷免藍委徐巧芯領銜人、聯電創辦人曹興誠日前遭親藍名嘴爆料在中國有小三並公開多張疑似經過變造的不雅照，國民黨智庫副執行長凌濤上週開記者會砲轟曹興誠遭紅色勢力滲透，想透過發起大罷免，搞爛台灣民主。對此，旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）直言，真正在亂台、搞爛台灣民主的分明是國民黨立委！

陳時奮今天（23日）針對凌濤19日在國民黨智庫記者會砲打曹興誠的言論發文，「謝寒冰散佈經過變造的曹興誠私人照，企圖轉移國民黨立委的罷免壓力。緊接著國民黨的發言體系召開記者會，指控曹興誠遭受紅色勢力滲透，試圖發起大罷免搞爛台灣民主。若要講紅色勢力的滲透，凌濤與曹興誠誰比較可疑呢？首先我要跟曹董道歉，把你和學術品德敗壞的凌濤放在一起比較。為了釐清是非公理，我只好請曹董暫時委屈一下。」

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陳時奮表示，「凌濤在記者會的發言包括三個重點，『紅色勢力滲透台灣』、『目的在搞爛台灣民主』、『手段是曹興誠發起的大罷免』，我來逐一分析。首先是『紅色勢力滲透台灣』，看了凌濤這麼說，我必須肯定國民黨一件事：終於承認紅色勢力滲透台灣。其實這是綠營的長期觀察，但國民黨始終不願面對。針對紅色勢力滲透台灣，藍綠兩黨終於有了共識。」

他接著說：「再來是『目的在搞爛台灣民主』，凌濤認為紅色勢力的滲透就是為了搞爛台灣民主。凌濤的說法我完全同意，問題在誰才是想要搞爛台灣民主的元兇？凌濤認為發動大罷免的人想要搞爛台灣民主，而大罷免的對象是國民黨的立委。在凌濤眼中，國民黨立委是民主的中流砥柱，絕對不可以被罷免。事實上，從去年初上任到現在，國民黨立委所通過的法案，若不是違憲亂政，就是親中賣台，或窒礙難行，甚至三者兼具。」

「國民黨立委在國會作亂，利用民主破壞民主，才是大罷免風起雲湧的原因。在民團眼中，國民黨立委才是搞爛台灣民主的元兇，大罷免則是為了挽救台灣民主。我同意凌濤的說法：紅色勢力想要搞爛台灣民主，曹興誠支持大罷免，結果紅色勢力丟出他被變造的不雅照，為的是削弱大罷免的力道。顯然紅色勢力希望國民黨立委留任，繼續搞爛台灣民主，凌濤說的是反話！」

最後則是凌濤說「曹興誠發起大罷免」，「凌濤指控曹興誠被紅色勢力滲透，企圖發動大罷免搞爛台灣的民主。凌濤的指控經不起檢驗的理由包括『大罷免一詞出自民進黨的立院總召柯建銘，不是曹興誠』、『大罷免的發動者是民團，不是曹興誠，何況國民黨認定民進黨才是大罷免背後的黑手』、『如果大罷免的黑手是民進黨，紅色勢力沒必要滲透曹興誠，因為曹興誠不是民進黨員』、『被變造的曹興誠私人照拍攝於十年前，紅色勢力的滲透不可能超前部署，預知今天的台灣會有大罷免風暴』。」

陳時奮繼續說道：「如前所述，紅色勢力希望國民黨立委留任，繼續搞爛台灣民主，這個事實可用來推論誰比較可能被滲透。凌濤指控曹興誠被滲透，就算屬實，曹興誠與紅色勢力也撕破臉了，才會有變造的不雅照流出。至於雙方撕破臉的原因，正是曹興誠不聽紅色勢力的指揮。凌濤未被爆出不雅照，不表示他沒有不雅照，而是留著對紅色勢力有用處。有什麼用處呢？控制凌濤，讓他聽話，隨時放出去咬人。」

「換言之，未被爆出不雅照的凌濤更可疑。因為凌濤一直很聽話，所以不雅照沒有曝光。凌濤在記者會講鬼話的原因，就是LP被捏住了，身不由己。結論是凌濤比曹興誠更可疑。雖然是非公理釐清了，我還是要再次向曹董道歉，不應該把你和學術品德敗壞的凌濤放在一起比較。」

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