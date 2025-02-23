「台灣烏克蘭陣線」集會籲國際挺烏 閩南狼也到場聲援

俄烏戰爭3週年，在台烏克蘭人至莫斯科駐台北代表處前集會。（記者田裕華攝）

2025/02/23 17:16

〔記者黃靖媗／台北報導〕烏俄戰爭明日屆滿3年，「台灣烏克蘭陣線」今日於莫斯科駐台北代表處前方舉辨集會活動聲援烏克蘭。活動主辦人、在台韓裔烏克蘭人申武松表示，希望能號召更多人支持烏克蘭，也讓世界知道台灣人民在支持烏克蘭。

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）與俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）18日於沙烏地阿拉伯首都利雅德，在沒有烏克蘭參與的情況下商談烏俄戰爭議題。申武松直言，美國新政府的決定讓烏克蘭人感到被背叛，希望這種狀況能有所改變。

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美國總統川普也屢次出言批判烏克蘭總統澤倫斯基為獨裁者、導演，要求烏克蘭舉行選舉，並要求烏克蘭以交易稀土開採權償還美國援烏經費。

申武松表示，澤倫斯基是烏克蘭合法總統，也是軍隊的統帥，烏克蘭如今因為戒嚴法而無法舉行選舉，他指出，俄羅斯的獨裁者已經在位數十年。

申武松說，需要交易是現實，但希望能是合理的，烏克蘭不能在沒有安全保障的情況下，被迫放棄任何東西，不能重蹈過去放棄核武的覆轍。

申武松表示，他們希望能號召更多人支持烏克蘭，也讓世界知道台灣人民在支持烏克蘭；希望全球能持續問責俄羅斯，期許烏克蘭遭俄羅斯佔領的領土及人民能夠獲得解放。

網紅「閩南狼」陳柏源也到場聲援，他表示，烏克蘭與台灣皆在最前線面對獨裁政權，在目前的國際局勢下，當然要站出來相挺烏克蘭，希望自由民主陣營有更多人給予烏克蘭肯定及支持，堅定烏克蘭的勇氣。

網紅閩南狼現身用英文發表聲明表達支持。（記者田裕華攝）

俄烏戰爭3週年，在台烏克蘭人至莫斯科駐台北代表處前集會。現場聚集許多旅居在台的烏克蘭人，以發表演說並演出行動劇的方式，表達烏克蘭人反對俄羅斯入侵的和平訴求。（記者田裕華攝）

俄烏戰爭3週年，在台烏克蘭人至莫斯科駐台北代表處前集會。（記者田裕華攝）

俄烏戰爭3週年，在台烏克蘭人至莫斯科駐台北代表處前集會。（記者田裕華攝）

俄烏戰爭3週年，在台烏克蘭人至莫斯科駐台北代表處前集會。（記者田裕華攝）

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