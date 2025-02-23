賴總統邀立委官邸烤肉 總統府：府院黨緊密溝通、國家穩健前行

總統賴清德邀請黨籍立委到官邸烤肉，餐會結束後，民進黨立院黨團總召柯建銘（中）和黨籍立委們上車離開總統官邸。（記者王藝菘攝）

2025/02/23 16:44

〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統今邀黨籍立委到官邸烤肉餐敘，總統府發言人郭雅慧表示，會中針對新會期法案交流意見、盼透過府院黨緊密溝通協調，推動更多福國利民政策，爭取人民權益，讓社會和諧安定，國家繼續穩健前行。

郭雅慧指出，總統循往例在立法院正式開議前，自掏腰包邀請黨籍立委餐敘，針對新會期法案交換意見，並關心勉勵新任黨團幹部與黨籍立委，為在立法院第一線作戰的黨團立委們加油打氣。

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郭雅慧表示，餐敘氣氛融洽自在，總統與行政院卓榮泰院長、總統府潘孟安秘書長，以及黨籍立委、黨團幹部們，針對國政交流意見。

郭雅慧提及，賴總統日前召開國安高層會議，因應整體國際變局，提出推動國防改革、推動國安法制改革、推動「立足台灣佈局全球」經貿戰略三大優先工作。

郭雅慧強調，今總統與立委餐敘，也聚焦民生、經濟、國安等優先法案進行討論，盼透過府院黨緊密溝通協調，立法院新會期能推動更多福國利民政策，爭取人民權益，讓社會和諧安定，國家繼續穩健前行。

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