為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    賴總統邀立委官邸烤肉 總統府：府院黨緊密溝通、國家穩健前行

    總統賴清德邀請黨籍立委到官邸烤肉，餐會結束後，民進黨立院黨團總召柯建銘（中）和黨籍立委們上車離開總統官邸。（記者王藝菘攝）

    總統賴清德邀請黨籍立委到官邸烤肉，餐會結束後，民進黨立院黨團總召柯建銘（中）和黨籍立委們上車離開總統官邸。（記者王藝菘攝）

    2025/02/23 16:44

    〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統今邀黨籍立委到官邸烤肉餐敘，總統府發言人郭雅慧表示，會中針對新會期法案交流意見、盼透過府院黨緊密溝通協調，推動更多福國利民政策，爭取人民權益，讓社會和諧安定，國家繼續穩健前行。

    郭雅慧指出，總統循往例在立法院正式開議前，自掏腰包邀請黨籍立委餐敘，針對新會期法案交換意見，並關心勉勵新任黨團幹部與黨籍立委，為在立法院第一線作戰的黨團立委們加油打氣。

    郭雅慧表示，餐敘氣氛融洽自在，總統與行政院卓榮泰院長、總統府潘孟安秘書長，以及黨籍立委、黨團幹部們，針對國政交流意見。

    郭雅慧提及，賴總統日前召開國安高層會議，因應整體國際變局，提出推動國防改革、推動國安法制改革、推動「立足台灣佈局全球」經貿戰略三大優先工作。

    郭雅慧強調，今總統與立委餐敘，也聚焦民生、經濟、國安等優先法案進行討論，盼透過府院黨緊密溝通協調，立法院新會期能推動更多福國利民政策，爭取人民權益，讓社會和諧安定，國家繼續穩健前行。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播