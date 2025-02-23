快2年了！郭台銘總統初選稱要幫南投賣茶葉 茶農至今沒收到血汗錢！

鴻海創辦人郭台銘前年參加國民黨內總統初選時，到南投拜會並稱要幫忙賣因為疫情滯銷的茶葉，卻爆出郭辦找的貿易商收了茶卻不付錢。（資料照）

2025/02/23 17:09

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海創辦人郭台銘前年參加國民黨內總統初選時，到南投拜會並稱要幫忙賣因為疫情滯銷的茶葉，不料去年初被爆出郭辦找的貿易商收了茶卻不付錢，茶農求助無門。近日有來自台中梨山的茶農再揭露，時間過去快2年，茶農還是沒有拿到一毛錢，忍不住向郭台銘怒吼：「把茶葉還給我們！拿回血汗錢！」

郭台銘2023年為了藍營總統初選到南投縣議會拜會，得知茶葉受疫情衝擊滯銷，表明願幫忙銷售，委請縣農會協助調查受波及的茶農，當中除了在地茶農，也有部分設籍南投但茶業產地不完全在南投的茶商。後續郭辦找來貿易商建盈公司，透過縣農會提供的茶農名單收茶，結果去年1月爆出建盈公司收了茶不付錢，導致茶農求助無門向警方報案，據悉至少有31人受害。

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南投縣農會當時宣稱，符合南投在地資格的茶農都有收到貨款，但有非南投的茶農繳了茶卻沒收到錢，甚至有人繳茶但沒收據，讓該起事件成了羅生門。他們事後有向郭辦詢問，郭辦人員表明願意協助處理未付貨款的部分。

不過有梨山茶農昨天（22日）在Threads上PO出幾名受害茶農到郭台銘住家樓下抗議的照片，痛訴「郭台銘董事長要總統大選的時候說好要『行銷』我們南投的茶葉的，由農會專員通知與協助收購名單，我們這些傻傻的茶農竟然不疑有他，就把茶葉都遞出去了……畢竟是大老闆，還是有頭有臉的人物，結果大家都沒有收到錢，說好的行銷呢？」

「事發之後十個月，也就是2024年6月，郭台銘那邊終於指派前特偵組越方如律師和 天晴和永國際商業法律事務所陳柏帆律師來會談，並透過南投縣農會進行協商。這位越姓律師那時跟我們大家說：『茶農的這條錢ㄧ定要給農民！你們再耐心等待，會處理的』。現在已經2025年2月了，茶農沒有拿到任何一毛錢！中間我們四次到台北律師的事務所開會，跟我們簽新合約說是要撥款。在這張合約書的甲方，對方律師是寫的正是郭台銘先生，我們這樣是不是被騙了？」

該貼文曝光後引發熱議，網友紛紛表示，「他連美國總統都敢騙了，越有錢的人越是在乎他的錢，所以別指望有錢人能幫忙什麼」、「川普都被騙過了，你們南投茶農在他眼中算哪根蔥」、「支持茶農討公道，不該讓茶農血本無歸」、「找馬文君啊，不然南投人選她出來幹嘛」、「他要行銷南投是要選上總統，可是他沒選上啊，他當然就不認這條帳了」、「鴻海是出名的會拖款，跟他們有來往過的人都知道」。

茶農舉牌抗議。（圖翻攝自Threads）

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