海空一體協尋 勇鷹墜海啟動打撈

海巡投放高科技「海難搜救測流浮標（SLDMB）」。（圖由海巡提供）

2025/02/23 15:47

〔記者劉人瑋／台東報導〕勇鷹高教機於本月15日上午發生墜海事故，第十五（臺東）海巡隊於接獲東部分署第十巡防區通報，除立即派遣線上巡防艇PP-3537艇前往戰機墜落點搜救，另緊急召回PP-3595艇增援，在確認人員平安後，接續投入殘骸搜尋任務，並於事發海域投放高科技「海難搜救測流浮標」（SLDMB），以利後續判斷搜尋方位，帶回更多相關跡證。

第十五（臺東）海巡隊表示，勇鷹高教機於臺東都蘭鼻外墜海，本隊即增派PP-10086艇艇協助搭載空軍專案人員，前往事故海域做黑盒子水下定位，經過多日努力，順利於本（2）月19日初步掌握可能位置，後續即由空軍依內部作業流程，委商辦理打撈作業。

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此外，海巡署職司海上治安維護及人命安全救助，對於人命救助視為優先任務，本次能成功協助空軍水下定位，發揮海（巡）空（軍）一體精神，展現國家安全隊伍團隊合作無間力量。未來，海巡署將持續強化跨機關協作機制，運用專業裝備與技術，確保海上安全與國人福祉，共同守護國家領域與人民生命財產安全。

空軍人員使用水下探測儀器。（圖由海巡提供）

空軍人員使用水下探測儀器。（圖由海巡提供）

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