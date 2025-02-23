黃清龍示警：立院若修正《國家安全戰略法》《戒嚴法》 台灣整個完蛋

黃清龍今接受彰化罷團邀請，到場演講。（記者顏宏駿攝）

2025/02/23 16:31

〔記者顏宏駿／彰化報導〕立法院新會期即將展開，藍、白立委將會出什麼新招數?獨立媒體人、台北市信民兩岸研究協會理事長黃清龍今示警表示，《國家安全戰略法》、《戒嚴法》的修正是國民黨欲通過的惡法，兩者皆有架空總統職權的疑慮，國民黨有意藉兩法，將現行由總統擔任三軍統帥、決定國家安全大政方針，下放給行政院，再由立法院監督。黃清龍說，目前立法院國民黨團總召傅崐萁是唯一直通中共中南海又能指揮52名黨籍立委的人，兩惡法一旦通過，等於把國家的安全交給「傅崐萁們」。

黃清龍說，前美國國務卿與白宮國家安全顧問的萊斯2021年10月曾說，北京不必占領或派兵台灣，反而可能藉施壓促使台灣出現親中政府，再慢慢侵蝕台灣的獨立性；只要「遙控」島內的親中勢力，就可以「不戰而屈人之兵」，這就像當年中共以「北平模式」以傅作義作內應，兵不血刃拿下北平。

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他說，放眼國民黨內的實力派人物，最有資格擔任「傅作義」的人當屬傅崐萁，傅崐萁是唯一指揮得動52席藍營立委的人，他在本屆立委上任前，帶著16名藍委到北京見中共政協主席王滬寧，上週又到香港，自稱「我代表台灣中央政府」。回顧國民黨兩個會期立法，對國家造成難以彌補的傷害，這其中傅崐萁是重中之重，他正利用「台灣的民主」，帶著國、眾兩黨立委，透過立法院癱瘓民進黨的施政，準備2028年下架民進黨。如此一來，中共不用付出戰爭的代價，卻可達到戰爭的目的，正因為島內有無數內應之人。

黃清龍指出，國民黨提出的《國家安全戰略法》已送進立法院，其目的就是要把原屬於總統的國安職權，下放到行政院，行政院又由立法院監督，立法院是國民黨佔多數，等於台灣的國安大計交給立法院；國民黨提出的《戒嚴法》將原訂「總統宣布戒嚴1個月內送交立院追認」修正為「須於24小時內提交立法院議決通過」，一旦國家發生危機，總統發佈戒嚴，立法院可以在24小時內推翻。

黃清龍說，很多人都說，罷免是「藍綠惡鬥」、「罷團為民進黨所用」，其實真正的問題出在「傅隨組織」，如果藍、白立委執意做「傅隨組織」，聽任中共的「馬前卒」的傅崐萁指揮，人民為子孫與台灣的未來，都要站出來罷免不適任的立委。

黃清龍是今天接受彰化縣公民團體「罷免缺衣不可」志工培訓營演講時做上述的發言。

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