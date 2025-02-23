財政紀律落入乙等末段班 新竹市府這樣說

新竹市府在2024年全國財政考核評比跌到乙等末段班，代理市長邱臣遠稱市府2年來還債45億，將嚴守財政紀律，穩健推動建設。（資料照）

2025/02/23 16:47

〔記者洪美秀／新竹報導〕有關媒體報導竹市在2024年全國財政紀律考評跌到乙等，新竹市府財政處表示，有關113年度地方政府財政考核成績，竹市在債務管理經財政部考評為優等，較112年度甲等進步，另竹市113年度一般性補助考核獲中央考評進步獎第2名，經各局處執行預算，在112、113年償還債務逾45億元。有關財務管理成績乙等，主要因受考核年度（採計112年度）土地增值稅稅收達成率成績不佳所致。

新竹市稅務局說明，土地增值稅屬機會稅，稅收多寡受整體房市交易情形影響，根據113年度決算情形，竹市113年度土增稅執行率超過100%，114年度此項成績已有提升。

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且綜合各項表現，竹市在全國22縣市中獲進步獎第2名，也獲中央額外補助1億336萬8千元，市府將持續推動優質建設與社福政策，造福市民。至於議員臉書提到竹市輕軌等重大建設資本門支出減少，因該等計畫多屬中央補助計畫，相關補助及市配合款應專款專用，待執行部分已有專案保留，不能做為市債的還款財源。

代理市長邱臣遠強調，未來市府仍會嚴守財政紀律、開源節流，審慎控管債務，讓財政資源發揮最大效益，並持續推動相關建設。

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