新竹市財政紀律跌至乙等末段班 曾資程：民眾黨執政無能

新竹市府在2024年財政紀律評比跌到全國乙等末段班。圖為新竹市政府。（記者洪美秀攝）

2025/02/23 16:58

〔記者洪美秀／新竹報導〕媒體報導2024年全國22縣市財政紀律評比，其中新竹市竟跌到乙等末段班。新竹市議員曾資程憂心考評綜合低於80分以下，將沒有獎勵金，且會影響主計總處一般性補助款考核，這也是民眾黨高虹安與邱臣遠團隊在竹市執政2年多的慘狀，因無重大建設計畫與支出，無疑是對市民最大的懲罰。

曾資程說，地方政府財政考核分2大類，包括債務管理及財務管理，考評綜合低於80分以下列入乙等之下，這樣的結果不僅沒有獎勵金，甚至會影響到主計總處一般性補助款考核，衝擊到補助款額度。

請繼續往下閱讀...

雖竹市在債務管理列為優等，但他長期關注竹市財政狀況，在前市長林智堅時期，終結長年虛列上級補助款不健康的預算編列，爭取中央計劃型補助款，改善地方財政結構，使得新竹市財政往正向趨勢發展，加上產業發展稅收增長優於預期，及中央政府前瞻計劃擴大公共投資的乘數效果，地方政府近幾年都會有來自中央政府，額外的統籌分配稅款大禮包。

但在民眾黨高虹安上任後，引以為傲的減債政績，其實隱藏著市政長期發展的隱憂，因為民眾黨執政2年多，竹市重大建設停擺，大車站計畫懸在原地，市府少了自籌款支出，輕軌計畫退回原點，年度資本門支出減少，高虹安的凍卵政策、青年租金補貼，議會通過的預算，執行達成率慘不忍睹。

他認為，因竹市重大建設不做導致支出減少，高虹安所推的政策又推不動，更不會執政，錢拿去還債只是最簡單的方式，資本門支出是投資未來，少了資本門支出，是難建構完善的公共設施，對未來的稅課收入也將大受影響，這是民眾黨無能執政，對市民最大的懲罰。

新竹市政府。（記者洪美秀攝）

新竹市府在2024年財政紀律評比跌到全國乙等末段班，市議員曾資程（右）認為是民眾黨執政無能、對市民的懲罰。（記者洪美秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法