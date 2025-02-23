3大面向勉綠委不忘初衷 賴總統談川普：視衝擊為機遇

總統賴清德邀請黨籍立委到官邸烤肉，民進黨立委吳思瑤受訪。（記者王藝菘攝）

2025/02/23 14:24

〔記者陳昀／台北報導〕立法院將於25日開議，賴清德總統今依慣例邀集黨籍立委到官邸烤肉聚餐，據轉述，賴清德總統談及國會運作、川普新政、對中關係3大面向，強調要將衝擊視為機遇，讓台灣持續做大，未來將持續強大國防、增強經濟韌性、強化與民主同盟合作，賴也引用甘迺迪名言勉勵黨籍從政者，不忘初衷成為守護台灣民主、主權最堅定的力量。

立法院民進黨團幹事長吳思瑤聚會後受訪表示，賴總統談話有3大面向，首先是新會期國會運作，賴懇切、堅定地呼籲，在台灣最關鍵的時刻，民進黨每位從政者都要不忘初衷、一本初心，成為守護台灣民主、主權最堅定的力量，賴也引用甘迺迪名言「不要問國家為你做了什麼，要問你為國家做了些什麼」，以此勉勵大家。

請繼續往下閱讀...

吳思瑤轉述，第二面向是對美關係，賴總統請大家安心，執政團隊在產業、財經、政策面都按部就班、做好妥適因應，總統也正向表達，外界解讀川普新政或許是衝擊和影響，事實上，台灣要將其當成正向的機會，把衝擊當成歷史的機運，從蔡總統執政8年到賴總統接任，台美關係擁有最暢通的溝通管道、堅實的合作基礎，後續將強化對美採購投資，各方面加深、加密、加廣，執政團隊也做好準備，台灣會扮演更好的角色。

第三、對中關係，吳思瑤轉述，賴總統再次強調，現在中國對台灣併吞、侵略的各項威嚇手段不減反增，我們要有更堅定的信念帶領國家跟人民，強大國防、國安的力量是首要，執政團隊也規劃個面向政策、全方位強化經濟韌性，同時持續與民主同盟國家強化合作，領導國家在正確道路下向前，持續路線強大國防軍事力量、增進經濟韌性，以及提升與民主同盟國家的合作。

吳思瑤總結說，賴總統一再重申，執政團隊已做好一切準備，把衝擊當作機會、迎向新時代的新挑戰，立法院也就新會期做足準備、全力以赴。被問及有沒有談及「大罷免」或近來立委涉詐助理費等議題，吳思瑤說，餐會很自在、輕鬆，沒有觸及相關議題，但很嚴肅看待新會期，國會少數的執政黨依然承擔國家責任的重大使命，較多探討國會運作。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法