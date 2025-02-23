受邀扶輪和平論壇演說 林佳龍：台美將持續深化經貿合作

外交部長林佳龍22日上午應邀出席「國際扶輪3482地區」舉行的「扶輪120週年和平論壇」，並以「川普2.0與台灣外交政策」為題發表專題演講。（圖由外交部提供）

2025/02/23 12:48

〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部長林佳龍昨（22）日上午應邀出席「國際扶輪3482地區」舉行的「扶輪120週年和平論壇」，並以「川普2.0與台灣外交政策」為題發表專題演講。林佳龍透過臉書表示，台灣將持續與美國深化經貿合作，並與民主夥伴共同打造安全且具韌性的非紅供應鏈。

林佳龍表示，目前台灣的外交政策是以「總合外交」為核心，對接美國並連結世界，在總統賴清德的「價值外交」主張下，與理念相近國家建立民主價值供應鏈，以「同盟外交」進行雙邊與多邊合作，深化印太地區第一島鏈之和平與安全，「經貿外交」則透過新國際雁行聯合艦隊模式，運用優勢產業布局全球，打造非紅供應鏈，實現經濟日不落國的榮邦願景。

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林佳龍也透過臉書表示，在國家安全上，我國持續強化防衛能力，展現自我防衛的決心，為印太的區域安全做出貢獻，在數位世界中，台灣則要積極建構乾淨網路與5G，憑藉台灣資通訊產業的優勢，成為民主國家可信賴的夥伴。

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