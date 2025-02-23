總預算將提覆議 王鴻薇：賴清德比蔡英文、馬英九更無能？

立法院國民黨團書記長王鴻薇。（資料照，記者陳逸寬攝）

2025/02/23 13:03

〔記者劉宛琳／台北報導〕行政院下週將針對中央政府總預算提出覆議，立法院國民黨團書記長王鴻薇表示，這在國民黨團的意料之中，不過幾乎可以預測覆議會以失敗收場，賴清德總統要行政院提覆議，難道是要自證比前總統蔡英文、馬英九更無能嗎？

王鴻薇表示，上週的朝野協商是民進黨早就密謀策畫行政院要提覆議，所以民進黨團總召柯建銘才一而再再而三去阻撓行政院發言，就是要提覆議案。

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王鴻薇表示，行政院提出覆議12項的說法完全經不起考驗，例如總預算刪減幅度是歷史最高，但今年給總預算的歲出也創下史上最高，如果蔡英文可以，為什麼賴清德不能做？行政院又說今年的凍結數實在太高，其實過去非常多的年度凍結的比例都遠遠高於今年，為什麼當時馬政府可以做，現在賴政府就不能做呢？

王鴻薇強調，中央政府總預算過去歷年來都有凍刪，蔡政府的時代有、馬政府的時代也有，而且他們的條件還沒有今年賴政府這麼好，「賴清德要行政院提覆議，是要自證自己真的比蔡英文、馬英九更加的無能嗎」？

王鴻薇說，行政院提出覆議案，立法院會依規定處理，但其結果幾乎也可以預測，這個覆議案會以失敗來收場。

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