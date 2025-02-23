為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    大罷免風起雲湧 朱立倫再嗆：賴清德應站出來喊停

    國民黨主席朱立倫（左）、兼任嘉義縣黨部主委的立委王育敏向大家互道恭喜，拜晚年。（記者蔡宗勳攝）

    國民黨主席朱立倫（左）、兼任嘉義縣黨部主委的立委王育敏向大家互道恭喜，拜晚年。（記者蔡宗勳攝）

    2025/02/23 12:16

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕國民黨日前公布最新民調指稱近6成民眾預期「大罷免」不會通過，且高達56％支持立即停止大罷免，黨主席朱立倫今天（23日）上午出席嘉義縣黨部新春團拜時，再度向賴清德總統喊話，盼站出來「喊停大罷免」，「讓全民回歸經濟、拚民生」。

    國民黨嘉義縣黨部今天舉辦新春團拜，朱立倫、兼任嘉義縣黨部主委的立委王育敏、許宇甄、議員李國勝、王啟澧、詹琬蓁與民雄鄉長何子凡等黨公職人員和大家互道恭喜，拜晚年。

    朱立倫受訪時表示，國民黨最新民調，民調中有53%的受訪者認為賴清德總統應該喊停大罷免，這代表民調真實反應民間共同想法，大家希望回歸經濟、拚民生。

    至於賴清德將補提名大法官，朱立倫強調，大法官對於國家來講是「憲法的守護神」也是司法的最高單位，絕對不能成為酬庸、「綠油油」，也不可以具有特定意識形態，上次大法官提名就讓大家看到「綠油油」、充滿意識形態，希望此次可以敞開心胸，推出國內司法界大家所尊崇的人選。

    另提議罷免嘉義市民進黨立委王美惠的連署名單竟有往生者，朱立倫說，國民黨所提出的選罷法修正版本是要求加上身分證影本，希望避免弊端，但民進黨反對，甚至要釋憲，不知道民進黨反對的理由為何？難道希望用抄的？

    國民黨主席朱立倫出席嘉義縣黨部新春團拜。（記者蔡宗勳攝）

    國民黨主席朱立倫出席嘉義縣黨部新春團拜。（記者蔡宗勳攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播