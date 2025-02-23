大罷免風起雲湧 朱立倫再嗆：賴清德應站出來喊停

國民黨主席朱立倫（左）、兼任嘉義縣黨部主委的立委王育敏向大家互道恭喜，拜晚年。（記者蔡宗勳攝）

2025/02/23 12:16

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕國民黨日前公布最新民調指稱近6成民眾預期「大罷免」不會通過，且高達56％支持立即停止大罷免，黨主席朱立倫今天（23日）上午出席嘉義縣黨部新春團拜時，再度向賴清德總統喊話，盼站出來「喊停大罷免」，「讓全民回歸經濟、拚民生」。

國民黨嘉義縣黨部今天舉辦新春團拜，朱立倫、兼任嘉義縣黨部主委的立委王育敏、許宇甄、議員李國勝、王啟澧、詹琬蓁與民雄鄉長何子凡等黨公職人員和大家互道恭喜，拜晚年。

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朱立倫受訪時表示，國民黨最新民調，民調中有53%的受訪者認為賴清德總統應該喊停大罷免，這代表民調真實反應民間共同想法，大家希望回歸經濟、拚民生。

至於賴清德將補提名大法官，朱立倫強調，大法官對於國家來講是「憲法的守護神」也是司法的最高單位，絕對不能成為酬庸、「綠油油」，也不可以具有特定意識形態，上次大法官提名就讓大家看到「綠油油」、充滿意識形態，希望此次可以敞開心胸，推出國內司法界大家所尊崇的人選。

另提議罷免嘉義市民進黨立委王美惠的連署名單竟有往生者，朱立倫說，國民黨所提出的選罷法修正版本是要求加上身分證影本，希望避免弊端，但民進黨反對，甚至要釋憲，不知道民進黨反對的理由為何？難道希望用抄的？

國民黨主席朱立倫出席嘉義縣黨部新春團拜。（記者蔡宗勳攝）

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