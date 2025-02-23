念念不忘！安倍昭惠夫人盛讚台南芒果 黃偉哲邀請今夏再來訪

「哈利法克斯台北論壇」上週舉行，日本前首相安倍晉三的夫人安倍昭惠（右）特地出席；中為外交部長林佳龍、左為「哈利法克斯論壇」主席范普拉。（資料照，記者塗建榮攝）

2025/02/23 11:31

〔記者王姝琇／台南報導〕日本前首相安倍晉三的夫人安倍昭惠日前來台參加2025哈利法克斯台北論壇並發表演說，會後受訪時提及「在台南吃到在日本吃不到的芒果，有很多種類，真的非常好吃」，期盼能再到台南吃芒果。台南市長黃偉哲也誠摯邀請安倍夫人今夏再度來訪，盼以芒果會友，讓台日友誼更深厚。

安倍昭惠2023年7月首度造訪台南，當時嚐到台南盛產的愛文、金煌、西施、海頓、黑香芒和桃子等6種芒果，至今仍念念不忘！

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安倍昭惠當時由黃偉哲陪同參觀安倍晉三紀念影像展，歡迎晚宴上特地準備當令盛產的愛文、金煌、西施、海頓、黑香芒和桃子等6種芒果，一上桌就讓安倍昭惠驚嘆，隨後更逐一品嚐每個品種，並分享每種芒果的風味各有特色，喜愛之情溢於言表。

黃偉哲說，台南人熱情好客，總想著端出家中最好的東西來款待貴客，當時正是抱持這樣的心情，因此才一口氣準備了很多種台南當季盛產的芒果來招待，總是溫柔又堅毅地跟安倍首相一起支持台灣的安倍夫人，而台日情誼恰好就像台南芒果一樣，不只香甜，風味更是歷久彌新。

目前日本僅能進口愛文芒果，黃偉哲誠摯邀請安倍夫人今夏再度造訪台南，品嚐口感、風味大異其趣的多種類芒果，也歡迎日本朋友到台南大啖香甜芒果，盼以芒果會友，讓台日友誼更深厚。

日本前首相安倍晉三的夫人安倍昭惠受訪時盛讚台南芒果。（台南市政府提供）

安倍昭惠夫人曾品嚐到台南盛產的愛文、金煌、西施、海頓、黑香芒和桃子等6種芒果，至今仍念念不忘。（台南市政府提供）

安倍昭惠（中）2023走訪台南時曾一口氣品嚐到當令盛產的6種芒果，至今仍念念不忘。（台南市政府提供）

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