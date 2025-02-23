黃國昌被嗆爆 吳靜怡：主席處女秀選在綠營票倉，是單純還是蠢？

吳靜怡質疑，「掃除綠衛兵」是黃國昌「黨主席」的處女秀，居然選在綠營票倉，到底是單純還是蠢？（資料照）

2025/02/23 11:40

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席黃國昌22日下午受邀出席在台北市萬華區艋舺公園舉辦的「護民主反威權」掃除綠衛兵誓師大會宣講，現場管制區外有一群不滿他的民眾集體「倒喝采」，多次大喊下台。政治評論員吳靜怡（Grace Woo）今日在臉書發文質疑，「掃除綠衛兵」是黃國昌「黨主席」的處女秀，居然選在綠營票倉，到底是單純還是蠢？

吳靜怡指出：「罷免比棒球還要重要，日子就挑在經典賽；綠衛兵比民眾黨黨主席面子重要，地點就挑在龍山寺！實際參加掃除綠衛兵的人數，從上次自由廣場的15萬人衰敗到20不足額；線上觀看人數從自由廣場的13萬人現在官方直播人數只剩不到300！線上留言大刷一排寶貝、寶貝，結果黃國昌吸引整票長輩比倒讚大喊「背骨仔」、「貪污黨」等等字眼！」

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吳靜怡表示，整場活動唯一不變的是「直播數字」，在小草直播主的頻道，黃國昌上臺致詞不到4分鐘就暴衝4000人，直播人數瞬間破8000。媒體民調幾天前公佈，黃國昌是超越政黨、滿意度最高的總召，突破藍綠擁有高達將近四成的滿意度，吳反問：「如此高的民意為何會慘遭眾怒？為何官方直播沒有人看？令人匪夷所思。」

吳靜怡表示：「民眾黨的組織一再讓自己裸奔，現在全民都期待下一場辦在哪裡？黃國昌到哪就要噓到哪，真的是越來越好玩。」

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