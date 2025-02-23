列舉美方近期發言 林楚茵：挺台國際參與不是說說而已

林楚茵在臉書發文指出，美國近期多項重要政策與發言，展現對台灣的堅定支持，「支持台灣國際參與不是說說而已」。（資料照）

2025/02/23 11:19

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）日前接受美國媒體專訪，重申美國長期對台明確承諾，並強調反對任何以武力脅迫改變現狀之立場，並再次堅定表達支持台灣國際參與。民進黨立委林楚茵在臉書發文指出，美國近期多項重要政策與發言，展現對台灣的堅定支持，「支持台灣國際參與不是說說而已」。

林楚茵提到，美國2月5日在世界衛生組織（WHO）執委會發言，力挺台灣國際參與，強調將台灣排除於全球公衛體系，不僅剝奪台灣寶貴貢獻，也讓國際社會無法受惠於台灣的醫療技術與防疫經驗。國務卿魯比歐2月20日重申，美國對台承諾不變，堅決反對中國以武力改變現狀，並強調中國無權在國際場域代表台灣，林楚茵強調，這是對台灣國際地位的最有力背書。

請繼續往下閱讀...

林楚茵指出，川普政府對中經濟戰全面升級，簽署「美國優先投資政策」備忘錄，將中國列為「外國對手」，限制中國在美國戰略產業的投資，防止北京利用美國技術與資本發展軍事與情報行動。此外，美國國務院更新美中關係事實清單，刪除文化與環境合作內容，並強調美國企業在中國面臨的挑戰，展現對中國經濟行為的不信任。

林楚茵表示，美國展現前所未有的決心，深化與台灣的夥伴關係，同時強力反制中國的經濟與軍事擴張，台灣挺立國際，靠的是實力，不是內部自亂陣腳，只要藍白不要唱衰台灣瘋狂砍外交國防預算、不要附和中國的疑美論，台灣就能擴大國際參與、強化自我防衛，讓世界看到台灣的決心。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法